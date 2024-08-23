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Захватчиков заложников в волгоградской ИК ликвидировали, заявили в ФСИН

Захватчиков заложников в волгоградской ИК ликвидировали, заявили в ФСИН - РИА Новости, 23.08.2024

Захватчиков заложников в волгоградской ИК ликвидировали, заявили в ФСИН

При проведении операции по освобождению заложников в колонии Волгоградской области все четверо преступников были ликвидированы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:35

2024-08-23T18:35

2024-08-23T18:35

происшествия

волгоградская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. При проведении операции по освобождению заложников в колонии Волгоградской области все четверо преступников были ликвидированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН. "При проведении специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за нападения бандитов пострадали четверо осужденных.

волгоградская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников. 2024-08-23T18:35 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захват заложников в волгоградской колонии, видео