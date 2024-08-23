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Захватчиков заложников в волгоградской ИК ликвидировали, заявили в ФСИН
Захватчиков заложников в волгоградской ИК ликвидировали, заявили в ФСИН - РИА Новости, 23.08.2024
Захватчиков заложников в волгоградской ИК ликвидировали, заявили в ФСИН
При проведении операции по освобождению заложников в колонии Волгоградской области все четверо преступников были ликвидированы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:35
2024-08-23T18:35
2024-08-23T18:35
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. При проведении операции по освобождению заложников в колонии Волгоградской области все четверо преступников были ликвидированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН. "При проведении специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что из-за нападения бандитов пострадали четверо осужденных.
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников
Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников.
2024-08-23T18:35
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захват заложников в волгоградской колонии, видео
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захват заложников в волгоградской колонии
Захватчиков заложников в волгоградской ИК ликвидировали, заявили в ФСИН
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. При проведении операции по освобождению заложников в колонии Волгоградской области все четверо преступников были ликвидированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН.
2024-08-23T18:35
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PT0M18S
Захватчиков заложников в волгоградской ИК ликвидировали, заявили в ФСИН
ФСИН: 4 преступников, захвативших заложников в волгоградской ИК, ликвидировали