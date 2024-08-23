https://ria.ru/20240823/postradavshiy-1968174604.html

В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 23.08.2024

В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Васильевка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило представительство... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:59

2024-08-23T22:59

2024-08-23T22:59

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Васильевка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Васильевка (Ясиноватский муниципальный округ): в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Село Васильевка расположено в нескольких километрах к северу от Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

донецкая народная республика

ясиноватая

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк, сцкк