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В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 23.08.2024
В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Васильевка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило представительство... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:59
2024-08-23T22:59
2024-08-23T22:59
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Васильевка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Васильевка (Ясиноватский муниципальный округ): в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Село Васильевка расположено в нескольких километрах к северу от Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
СЦКК: мирный житель ранен при детонации взрывоопасного предмета в Васильевке