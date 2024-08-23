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В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:59 23.08.2024
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В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 23.08.2024
В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Васильевка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило представительство... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:59
2024-08-23T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Васильевка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Населенный пункт Васильевка (Ясиноватский муниципальный округ): в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Село Васильевка расположено в нескольких километрах к северу от Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Донецк, СЦКК
В Ясиноватой при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

СЦКК: мирный житель ранен при детонации взрывоопасного предмета в Васильевке

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в селе Васильевка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Населенный пункт Васильевка (Ясиноватский муниципальный округ): в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Село Васильевка расположено в нескольких километрах к северу от Ясиноватой, крупного железнодорожного узла в 25 километрах от Донецка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
14 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяДонецкСЦКК
 
 
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