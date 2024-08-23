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Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы в Волгограде

Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы в Волгограде - РИА Новости, 23.08.2024

Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы в Волгограде

Все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде, сообщает администрация Волгоградской области. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:28

2024-08-23T22:28

2024-08-23T22:33

происшествия

волгоград

волгоградская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде, сообщает администрация Волгоградской области."По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде", - говорится в сообщении.Один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1. Пострадавшие получают весь комплекс необходимой медицинской помощи, отметили в ведомстве.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.

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волгоградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников. 2024-08-23T22:28 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, видео, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии