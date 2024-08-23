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Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы в Волгограде
Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы в Волгограде - РИА Новости, 23.08.2024
Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы в Волгограде
Все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде, сообщает администрация Волгоградской области. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:28
2024-08-23T22:28
2024-08-23T22:33
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде, сообщает администрация Волгоградской области."По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде", - говорится в сообщении.Один пациент доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице №1. Пострадавшие получают весь комплекс необходимой медицинской помощи, отметили в ведомстве.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников
Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников.
2024-08-23T22:28
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, видео, волгоградская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
Пострадавших в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в больницы в Волгограде
Пострадавших при ЧП в ИК-19 сотрудников УФСИН перевели в волгоградские больницы