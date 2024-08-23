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В ДНР при обстрелах ВСУ за день пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 23.08.2024
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22:19 23.08.2024 (обновлено: 22:34 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/postradali-1968171009.html
В ДНР при обстрелах ВСУ за день пострадали пять мирных жителей
В ДНР при обстрелах ВСУ за день пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 23.08.2024
В ДНР при обстрелах ВСУ за день пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей получили ранения в пятницу в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T22:19
2024-08-23T22:34
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в пятницу в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Пять мирных жителей пострадали сегодня из-за атак киевского режима", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела ранения получили двое мужчин и две женщины. В Никитовском районе Донецка также вследствие обстрела получил ранения мирный житель. Как отмечает Пушилин, состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь.Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили три жилых домостроения и два объекта инфраструктуры (ЛЭП и котельная)."Со стороны вооруженных формирований Украины совершена 21 вооруженная атака, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
В ДНР при обстрелах ВСУ за день пострадали пять мирных жителей

Пушилин: пять мирных жителей пострадали в пятницу при обстрелах территории ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в пятницу в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Пять мирных жителей пострадали сегодня из-за атак киевского режима", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела ранения получили двое мужчин и две женщины. В Никитовском районе Донецка также вследствие обстрела получил ранения мирный житель. Как отмечает Пушилин, состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили три жилых домостроения и два объекта инфраструктуры (ЛЭП и котельная).
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершена 21 вооруженная атака, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДенис Пушилин
 
 
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