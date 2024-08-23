https://ria.ru/20240823/postradali-1968171009.html

В ДНР при обстрелах ВСУ за день пострадали пять мирных жителей

В ДНР при обстрелах ВСУ за день пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 23.08.2024

В ДНР при обстрелах ВСУ за день пострадали пять мирных жителей

Пять мирных жителей получили ранения в пятницу в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:19

2024-08-23T22:19

2024-08-23T22:34

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в пятницу в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин."Пять мирных жителей пострадали сегодня из-за атак киевского режима", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела ранения получили двое мужчин и две женщины. В Никитовском районе Донецка также вследствие обстрела получил ранения мирный житель. Как отмечает Пушилин, состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь.Кроме того, в результате обстрелов Донецка и Горловки повреждения получили три жилых домостроения и два объекта инфраструктуры (ЛЭП и котельная)."Со стороны вооруженных формирований Украины совершена 21 вооруженная атака, выпущено более 50 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров (в том числе кассетного типа), ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин