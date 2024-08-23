https://ria.ru/20240823/posobiya-1967920322.html

В Госдуму внесут проект о выплатах пособий по безработице предпенсионерам

В Госдуму внесут проект о выплатах пособий по безработице предпенсионерам - РИА Новости, 23.08.2024

В Госдуму внесут проект о выплатах пособий по безработице предпенсионерам

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, предполагающий выплаты... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T00:53

2024-08-23T00:53

2024-08-23T00:58

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, предполагающий выплаты пособий по безработице россиянам предпенсионного возраста до момента трудоустройства или до получения права на страховую пенсию, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Согласно статье 48 ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации", период выплаты пособия по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы (за исключением ряда граждан), не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. "Законопроектом предлагается изменить указанные правила и установить, что период выплаты пособия по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы,… осуществляется до момента трудоустройства гражданина предпенсионного возраста, либо до момента возникновения у такого лица права на страховую пенсию в зависимости от того, какое из указанных событий наступило раньше", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. В документах уточняется, что исключением, также как и в действующем законодательстве, являются граждане, стремящиеся выйти на работу после длительного (более года) перерыва, граждане, уволенные за совершение дисциплинарного проступка или других виновных действий по законодательству России, а также граждане, направленные органами службы занятости на обучение в организацию, которая осуществляет образовательную деятельность, и отчисленные из нее за совершение виновных действий. "Сегодня люди предпенсионного возраста входят в число наиболее социально уязвимой категории граждан. Случись что, предпенсионеров сокращают в самую первую очередь или урезают зарплату. И новую работу не найти. А им даже идти жаловаться некуда, потому что работодатели всегда найдут "веское" объяснение, почему им не подошел работник предпенсионного возраста", — сообщил РИА Новости Миронов. Лидер партии отметил, что в стране многие граждане предпенсионного возраста живут на иждивении детей или тратят свои сбережения, если таковые имеются. А есть, по его словам, и граждане, у кого ничего нет, и они живут "впроголодь", ожидая наступления пенсионного возраста.

https://ria.ru/20240821/pensii-1967443834.html

https://ria.ru/20240814/pensionery-1966058790.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей миронов, госдума рф