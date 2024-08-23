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ФСИН окажет помощь семьям сотрудников, пострадавших при ЧП в ИК-19
ФСИН окажет помощь семьям сотрудников, пострадавших при ЧП в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
ФСИН окажет помощь семьям сотрудников, пострадавших при ЧП в ИК-19
ФСИН России окажет необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:24
2024-08-23T18:24
2024-08-23T18:24
происшествия
россия
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ФСИН России окажет необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН. "Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968111299.html
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происшествия, россия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
ФСИН окажет помощь семьям сотрудников, пострадавших при ЧП в ИК-19
ФСИН поможет семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников в ИК-19