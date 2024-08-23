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В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила ребенка

В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила ребенка - РИА Новости, 23.08.2024

В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила ребенка

Бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика в Алапаевске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:50

2024-08-23T15:50

2024-08-23T15:50

происшествия

алапаевск

свердловская область

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика в Алапаевске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Telegram-канале. По предварительной информации ведомства, днем в пятницу 10-летний мальчик с компанией друзей перелез через забор на территорию частного домовладения по улице Володарского, где находились стройматериалы. "В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на десятилетнего мальчика, от полученных травм тот скончался на месте", – говорится в сообщении. Алапаевская прокуратура организовала проверку. Семья, в которой воспитывался погибший ребенок, многодетная, на учете не состояла, по месту жительства характеризуются положительно, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240708/komi-1958206375.html

алапаевск

свердловская область

россия

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происшествия, алапаевск, свердловская область, россия