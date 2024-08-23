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В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила ребенка - РИА Новости, 23.08.2024
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15:50 23.08.2024
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В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила ребенка
В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила ребенка - РИА Новости, 23.08.2024
В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила ребенка
Бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика в Алапаевске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:50
2024-08-23T15:50
происшествия
алапаевск
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика в Алапаевске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Telegram-канале. По предварительной информации ведомства, днем в пятницу 10-летний мальчик с компанией друзей перелез через забор на территорию частного домовладения по улице Володарского, где находились стройматериалы. "В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на десятилетнего мальчика, от полученных травм тот скончался на месте", – говорится в сообщении. Алапаевская прокуратура организовала проверку. Семья, в которой воспитывался погибший ребенок, многодетная, на учете не состояла, по месту жительства характеризуются положительно, добавили в пресс-службе.
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происшествия, алапаевск, свердловская область, россия
Происшествия, Алапаевск, Свердловская область, Россия
В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила ребенка

Бетонная плита насмерть придавила десятилетнего мальчика в Алапаевске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика в Алапаевске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Telegram-канале.
По предварительной информации ведомства, днем в пятницу 10-летний мальчик с компанией друзей перелез через забор на территорию частного домовладения по улице Володарского, где находились стройматериалы.
"В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на десятилетнего мальчика, от полученных травм тот скончался на месте", – говорится в сообщении.
Алапаевская прокуратура организовала проверку. Семья, в которой воспитывался погибший ребенок, многодетная, на учете не состояла, по месту жительства характеризуются положительно, добавили в пресс-службе.
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