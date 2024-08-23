https://ria.ru/20240823/phuket-1968043530.html
В разрушенной на Пхукете вилле нашли тела, предположительно, двух россиян
В разрушенной на Пхукете вилле нашли тела, предположительно, двух россиян - РИА Новости, 23.08.2024
В разрушенной на Пхукете вилле нашли тела, предположительно, двух россиян
В разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди 8 погибших двое, предположительно, россияне, идет идентификация, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:38
2024-08-23T14:38
2024-08-23T14:38
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БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. В разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди 8 погибших двое, предположительно, россияне, идет идентификация, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов. "Найдены два тела, предположительно, принадлежащие гражданам России, их личности сейчас устанавливаются. Мы все время на связи с местными властями", - сообщил агентству глава российского генконсульства. Ранее местные СМИ сообщали, что в результате оползня, случившегося из-за сильных дождей, утром в пятницу была частично разрушена вилла, находившаяся на склоне горы в районе Карон на таиландском острове Пхукет, в которой проживала российская семейная пара и несколько человек обслуживающего виллу персонала. Поисковая операция на месте схода оползня началась рано утром и продолжалась до второй половины дня в пятницу. По последним данным издания "Кхао Сот", под завалами полуразрушенной виллы спасатели обнаружили тела 8 человек. "Инцидент привел к гибели восьми человек: трех граждан Таиланда, трех граждан Мьянмы и двух граждан России", - говорится в публикации. Кроме полуразрушенной виллы пострадало также соседнее здание, в котором живут мьянманские гастарбайтеры. Погибшие граждане Мьянмы, тела которых найдены на месте схода оползня на территории виллы, могли быть жильцами соседнего дома, пишет газета.
https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жилье, пхукет (остров), россия, мьянма, таиланд
В мире, Жилье, Пхукет (остров), Россия, Мьянма, Таиланд
В разрушенной на Пхукете вилле нашли тела, предположительно, двух россиян
Генконсульство сообщило о вероятной гибели двух россиян в вилле на Пхукете
БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. В разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди 8 погибших двое, предположительно, россияне, идет идентификация, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.
"Найдены два тела, предположительно, принадлежащие гражданам России, их личности сейчас устанавливаются. Мы все время на связи с местными властями", - сообщил агентству глава российского генконсульства.
Ранее местные СМИ сообщали, что в результате оползня, случившегося из-за сильных дождей, утром в пятницу была частично разрушена вилла, находившаяся на склоне горы в районе Карон на таиландском острове Пхукет, в которой проживала российская семейная пара и несколько человек обслуживающего виллу персонала. Поисковая операция на месте схода оползня началась рано утром и продолжалась до второй половины дня в пятницу.
По последним данным издания "Кхао Сот", под завалами полуразрушенной виллы спасатели обнаружили тела 8 человек.
"Инцидент привел к гибели восьми человек: трех граждан Таиланда
, трех граждан Мьянмы
и двух граждан России", - говорится в публикации.
Кроме полуразрушенной виллы пострадало также соседнее здание, в котором живут мьянманские гастарбайтеры. Погибшие граждане Мьянмы, тела которых найдены на месте схода оползня на территории виллы, могли быть жильцами соседнего дома, пишет газета.