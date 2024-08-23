https://ria.ru/20240823/phuket-1968043530.html

В разрушенной на Пхукете вилле нашли тела, предположительно, двух россиян

В разрушенной на Пхукете вилле нашли тела, предположительно, двух россиян - РИА Новости, 23.08.2024

В разрушенной на Пхукете вилле нашли тела, предположительно, двух россиян

В разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди 8 погибших двое, предположительно, россияне, идет идентификация, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:38

2024-08-23T14:38

2024-08-23T14:38

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жилье

пхукет (остров)

россия

мьянма

таиланд

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БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. В разрушенной оползнем вилле на таиландском туристическом острове Пхукет среди 8 погибших двое, предположительно, россияне, идет идентификация, сообщил РИА Новости в пятницу генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов. "Найдены два тела, предположительно, принадлежащие гражданам России, их личности сейчас устанавливаются. Мы все время на связи с местными властями", - сообщил агентству глава российского генконсульства. Ранее местные СМИ сообщали, что в результате оползня, случившегося из-за сильных дождей, утром в пятницу была частично разрушена вилла, находившаяся на склоне горы в районе Карон на таиландском острове Пхукет, в которой проживала российская семейная пара и несколько человек обслуживающего виллу персонала. Поисковая операция на месте схода оползня началась рано утром и продолжалась до второй половины дня в пятницу. По последним данным издания "Кхао Сот", под завалами полуразрушенной виллы спасатели обнаружили тела 8 человек. "Инцидент привел к гибели восьми человек: трех граждан Таиланда, трех граждан Мьянмы и двух граждан России", - говорится в публикации. Кроме полуразрушенной виллы пострадало также соседнее здание, в котором живут мьянманские гастарбайтеры. Погибшие граждане Мьянмы, тела которых найдены на месте схода оползня на территории виллы, могли быть жильцами соседнего дома, пишет газета.

https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

пхукет (остров)

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таиланд

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жилье, пхукет (остров), россия, мьянма, таиланд