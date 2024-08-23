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При оползне на Пхукете погибли двое россиян
При оползне на Пхукете погибли двое россиян - РИА Новости, 23.08.2024
При оползне на Пхукете погибли двое россиян
Число погибших в оползне на Пхукете возросло до восьми, среди них двое россиян, сообщила газета "Кхао Сот". РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:56
2024-08-23T12:56
2024-08-23T13:23
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Число погибших в оползне на Пхукете возросло до восьми, среди них двое россиян, сообщила газета "Кхао Сот". "Инцидент привел к гибели восьми человек: трех граждан Таиланда, трех граждан Мьянмы и двух граждан России", — указано в публикации.Сегодня утром издание сообщало, что пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли при оползне, разрушившем виллу в районе Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, семейная пара россиян пропала без вести. На месте оползня идет поисковая операция.
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пхукет (остров), таиланд, в мире, россия, происшествия
Пхукет (остров), Таиланд, В мире, Россия, Происшествия
При оползне на Пхукете погибли двое россиян
"Кхао Сот": в оползне на Пхукете погибли восемь человек, среди них двое россиян