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При оползне на Пхукете погибли двое россиян - РИА Новости, 23.08.2024
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12:56 23.08.2024 (обновлено: 13:23 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/phuket-1968008462.html
При оползне на Пхукете погибли двое россиян
При оползне на Пхукете погибли двое россиян - РИА Новости, 23.08.2024
При оползне на Пхукете погибли двое россиян
Число погибших в оползне на Пхукете возросло до восьми, среди них двое россиян, сообщила газета "Кхао Сот". РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:56
2024-08-23T13:23
пхукет (остров)
таиланд
в мире
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Число погибших в оползне на Пхукете возросло до восьми, среди них двое россиян, сообщила газета "Кхао Сот". "Инцидент привел к гибели восьми человек: трех граждан Таиланда, трех граждан Мьянмы и двух граждан России", — указано в публикации.Сегодня утром издание сообщало, что пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли при оползне, разрушившем виллу в районе Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, семейная пара россиян пропала без вести. На месте оползня идет поисковая операция.
https://ria.ru/20240805/kitaj-1964141854.html
пхукет (остров)
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пхукет (остров), таиланд, в мире, россия, происшествия
Пхукет (остров), Таиланд, В мире, Россия, Происшествия
При оползне на Пхукете погибли двое россиян

"Кхао Сот": в оползне на Пхукете погибли восемь человек, среди них двое россиян

© Кадр видео очевидцаПоследствия схода оползня на острове Пхукет
Последствия схода оползня на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео очевидца
Последствия схода оползня на острове Пхукет
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Число погибших в оползне на Пхукете возросло до восьми, среди них двое россиян, сообщила газета "Кхао Сот".
«
"Инцидент привел к гибели восьми человек: трех граждан Таиланда, трех граждан Мьянмы и двух граждан России", — указано в публикации.
Сегодня утром издание сообщало, что пять человек, граждан Мьянмы и Таиланда, погибли при оползне, разрушившем виллу в районе Карон на таиландском туристическом острове Пхукет, семейная пара россиян пропала без вести. На месте оползня идет поисковая операция.
Последствия схода оползня в городе Кандин провинции Сычуань в Китае. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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Пхукет (остров)ТаиландВ миреРоссияПроисшествия
 
 
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