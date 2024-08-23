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Керченская переправа будет работать, несмотря на атаки ВСУ, заявил оператор - РИА Новости, 23.08.2024
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11:30 23.08.2024 (обновлено: 12:27 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/pereprava-1968000390.html
Керченская переправа будет работать, несмотря на атаки ВСУ, заявил оператор
Керченская переправа будет работать, несмотря на атаки ВСУ, заявил оператор - РИА Новости, 23.08.2024
Керченская переправа будет работать, несмотря на атаки ВСУ, заявил оператор
Паромная переправа через Керченский пролив будет работать, несмотря на атаки и обстрелы со стороны Украины, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:30
2024-08-23T12:27
керченский пролив
керчь
керченская паромная переправа
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив будет работать, несмотря на атаки и обстрелы со стороны Украины, заявил РИА Новости генеральный директор "Оборонлогистики" (оператор паромных перевозок) Михаил Лукьянов. Накануне ВСУ атаковали железнодорожный паром с 30 цистернами с топливом, пришвартованный в порту "Кавказ". Паром затонул. "Паромная переправа как работала, так и будет работать, несмотря на обстрелы и атаки беспилотников со стороны боевиков ВСУ. Нам мешают и ракеты, и дроны, и проводимые следственные действия на месте гибели парома, но мы свою работу продолжим", - сказал Лукьянов. По данным Минтранса, в порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий, введен особый режим. Керченская паромная переправа временно не функционирует.
https://ria.ru/20240823/kuban-1967925321.html
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керченский пролив, керчь, керченская паромная переправа
Керченский пролив, Керчь, Керченская паромная переправа
Керченская переправа будет работать, несмотря на атаки ВСУ, заявил оператор

Лукьянов: Керченская переправа как работала, так и будет работать

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКерченская переправа
Керченская переправа - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Керченская переправа. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив будет работать, несмотря на атаки и обстрелы со стороны Украины, заявил РИА Новости генеральный директор "Оборонлогистики" (оператор паромных перевозок) Михаил Лукьянов.
Накануне ВСУ атаковали железнодорожный паром с 30 цистернами с топливом, пришвартованный в порту "Кавказ". Паром затонул.
"Паромная переправа как работала, так и будет работать, несмотря на обстрелы и атаки беспилотников со стороны боевиков ВСУ. Нам мешают и ракеты, и дроны, и проводимые следственные действия на месте гибели парома, но мы свою работу продолжим", - сказал Лукьянов.
По данным Минтранса, в порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий, введен особый режим. Керченская паромная переправа временно не функционирует.
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Керченский проливКерчьКерченская паромная переправа
 
 
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