https://ria.ru/20240823/pereprava-1968000390.html

Керченская переправа будет работать, несмотря на атаки ВСУ, заявил оператор

Керченская переправа будет работать, несмотря на атаки ВСУ, заявил оператор - РИА Новости, 23.08.2024

Керченская переправа будет работать, несмотря на атаки ВСУ, заявил оператор

Паромная переправа через Керченский пролив будет работать, несмотря на атаки и обстрелы со стороны Украины, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:30

2024-08-23T11:30

2024-08-23T12:27

керченский пролив

керчь

керченская паромная переправа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967996683_0:239:3077:1969_1920x0_80_0_0_3e4c2f00f537bf0d8afc028945914463.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Паромная переправа через Керченский пролив будет работать, несмотря на атаки и обстрелы со стороны Украины, заявил РИА Новости генеральный директор "Оборонлогистики" (оператор паромных перевозок) Михаил Лукьянов. Накануне ВСУ атаковали железнодорожный паром с 30 цистернами с топливом, пришвартованный в порту "Кавказ". Паром затонул. "Паромная переправа как работала, так и будет работать, несмотря на обстрелы и атаки беспилотников со стороны боевиков ВСУ. Нам мешают и ракеты, и дроны, и проводимые следственные действия на месте гибели парома, но мы свою работу продолжим", - сказал Лукьянов. По данным Минтранса, в порту "Кавказ" продолжаются работы по ликвидации последствий, введен особый режим. Керченская паромная переправа временно не функционирует.

https://ria.ru/20240823/kuban-1967925321.html

керченский пролив

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керченский пролив, керчь, керченская паромная переправа