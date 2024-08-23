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Пелоси заявила, что могла умереть во время визита на Украину
Пелоси заявила, что могла умереть во время визита на Украину - РИА Новости, 23.08.2024
Пелоси заявила, что могла умереть во время визита на Украину
Член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси считает, что могла погибнуть во время первого визита на Украину из-за высокого уровня опасности. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T00:37
2024-08-23T00:37
2024-08-23T00:37
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ЧИКАГО, 23 авг - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси считает, что могла погибнуть во время первого визита на Украину из-за высокого уровня опасности. "Когда я в качестве первого высокопоставленного американского представителя отправилась на Украину, то я думала, что могла умереть во время поездки, поскольку это было настолько опасным", - сообщила она журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс. При этом Пелоси отказалась комментировать дальнейшие шаги американской администрации по вопросу Украины, заявив, что не может говорить о возможных действиях как действующего президента США Джо Байдена, так и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.
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в мире, украина, сша, чикаго, нэнси пелоси, джо байден, камала харрис
В мире, Украина, США, Чикаго, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Камала Харрис
Пелоси заявила, что могла умереть во время визита на Украину
Пелоси заявила, что могла умереть во время первого визита на Украину