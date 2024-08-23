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В Москве рассказали о специальностях в "Щенячьем патруле"

В Москве рассказали о специальностях в "Щенячьем патруле" - РИА Новости, 23.08.2024

В Москве рассказали о специальностях в "Щенячьем патруле"

Щенки, обучающиеся по курсу "Щенячий патруль" в московской полиции, получают "специальность" в зависимости от своего темперамента, рассказал журналистам во... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:11

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Щенки, обучающиеся по курсу "Щенячий патруль" в московской полиции, получают "специальность" в зависимости от своего темперамента, рассказал журналистам во время пресс-тура начальник Центра кинологической службы ГУ МВД России по Москве подполковник полиции Алексей Фомин. "Щенячий патруль" — подготовительный курс для щенков и будущих хозяев — специалистов-кинологов ГУ МВД России по Москве. Задумка о создании такого курса родилась у Фомина три года назад. По его словам, это уникальная методика воспитания четвероногих друзей, позволяющая собакам и хозяевам лучше узнать друг друга. "Собаки, как и люди, делятся на сангвиников, флегматиков, холериков. Если собака холерична, мы ее отправляем в следовую работу, там она должна быть активна и подвижна. Если собака более спокойна, ее направят в отдел поиска взрывчатых веществ. Для конвойной службы также нужен сангвиник — спокойный, послушный и сильный", — рассказал Фомин. В свою очередь, начальник отделения по разведению и выращиванию щенков ЦКС ГУ МВД России по Москве Вера Бунина рассказала журналистам, что программа обучения для щенков состоит из пяти блоков: блока работы с кормом, блока физических тренировок, блока социализации, блока концентрации и блока работы на расстоянии. По словам Фомина, сейчас в рамках программы обучаются щенки самых разных пород — немецкая и бельгийская овчарка, ротвейлер, русский спаниель и английский кокер-спаниель, лабрадор-ретривер, доберман-пинчер. Каждому из них отведен свой кинолог, который ежедневно тренирует щенка в течение 2,5 месяца. При этом Фомин отметил, что есть и универсальные породы, такие как овчарки. "Бельгийская овчарка достаточно универсальная. Они подходят под поиск взрывчатых веществ, наркотиков и они также могут задержать. <…> Немецкие овчарки тоже, как автомат Калашникова, очень универсальные", — уточнил Фомин. После того как щенки окончили обучение, их распределяют по 12 подразделениям полиции, где уже учат розыску по запаху, поиску наркотиков и взрывчатки, а также защите хозяина. Затем собирается комиссия из шести специалистов для проверки навыков собаки, если животное успешно ее прошло, выдается акт годности. Подобная процедура повторяется ежегодно, отметили кинологи полиции.

https://ria.ru/20240811/kinolog-1965457035.html

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Дрессировка собак в Центре кинологической службы ГУ МВД по Москве Свой собственный "Щенячий патруль" действует на базе Центра кинологической службы ГУ МВД по Москве. Там четвероногих друзей человека с первых дней жизни дрессируют и готовят к службе. В этом году кинологическая служба отметила свое 105-летие. Полицейские собаки работают по таким направлениям как розыск по запаху, поиск наркотиков и взрывчатки, а также защитная служба. Собаки, как и люди, делятся на сангвиников, флегматиков, холериков. Если собака холерична, то ее отправляют в следовую работу, а если более спокойна, то будет служить в отделе поиска взрывчатки, рассказал начальник кинологического центра Алексей Фомин. 2024-08-23T07:11 true PT0M23S

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