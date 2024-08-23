https://ria.ru/20240823/parom-1967983065.html
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину - РИА Новости, 23.08.2024
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину
Паром в порту "Кавказ", подвергшийся атаке ВСУ в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта, сообщили... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:30
2024-08-23T11:30
2024-08-23T11:38
вооруженные силы украины
происшествия
краснодарский край
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ТЕМРЮК, 23 авг – РИА Новости. Паром в порту "Кавказ", подвергшийся атаке ВСУ в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В порту просто стекла повылетали, корабль затонул наполовину после удара. Тушили около 3,5 часов", - сказал собеседник агентства.По уточненным данным экстренных служб, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240822/parom-1967853078.html
https://ria.ru/20240823/stoyanka-1967925512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, краснодарский край
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Краснодарский край
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину
Паром в порту "Кавказ", который загорелся после атаки ВСУ, затонул наполовину