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Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину - РИА Новости, 23.08.2024
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11:30 23.08.2024 (обновлено: 11:38 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/parom-1967983065.html
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину - РИА Новости, 23.08.2024
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину
Паром в порту "Кавказ", подвергшийся атаке ВСУ в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта, сообщили... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:30
2024-08-23T11:38
вооруженные силы украины
происшествия
краснодарский край
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ТЕМРЮК, 23 авг – РИА Новости. Паром в порту "Кавказ", подвергшийся атаке ВСУ в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В порту просто стекла повылетали, корабль затонул наполовину после удара. Тушили около 3,5 часов", - сказал собеседник агентства.По уточненным данным экстренных служб, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240822/parom-1967853078.html
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вооруженные силы украины, происшествия, краснодарский край
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Краснодарский край
Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину

Паром в порту "Кавказ", который загорелся после атаки ВСУ, затонул наполовину

© Кадр видео из соцсетейПожар на пароме в порту "Кавказ"
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на пароме в порту "Кавказ"
Читать ria.ru в
ТЕМРЮК, 23 авг – РИА Новости. Паром в порту "Кавказ", подвергшийся атаке ВСУ в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В порту просто стекла повылетали, корабль затонул наполовину после удара. Тушили около 3,5 часов", - сказал собеседник агентства.
Пожар в порту Кавказ после удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливом в порту "Кавказ"
Вчера, 17:27
По уточненным данным экстренных служб, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
Фура - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На ближайшей к порту Кавказ стоянке находятся около 65 фур
02:35
 
Вооруженные силы УкраиныПроисшествияКраснодарский край
 
 
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