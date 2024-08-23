https://ria.ru/20240823/parom-1967983065.html

Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину

Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину - РИА Новости, 23.08.2024

Паром в порту "Кавказ" после атаки ВСУ затонул наполовину

Паром в порту "Кавказ", подвергшийся атаке ВСУ в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта, сообщили... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:30

2024-08-23T11:30

2024-08-23T11:38

вооруженные силы украины

происшествия

краснодарский край

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ТЕМРЮК, 23 авг – РИА Новости. Паром в порту "Кавказ", подвергшийся атаке ВСУ в Темрюкском районе на Кубани, затонул наполовину, пожар практически не затронул инфраструктуру порта, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В порту просто стекла повылетали, корабль затонул наполовину после удара. Тушили около 3,5 часов", - сказал собеседник агентства.По уточненным данным экстренных служб, площадь возгорания составила 500 квадратных метров.Накануне, 22 августа, киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

https://ria.ru/20240822/parom-1967853078.html

https://ria.ru/20240823/stoyanka-1967925512.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, краснодарский край