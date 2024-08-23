https://ria.ru/20240823/parom-1967970848.html

Четыре члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы

Четыре члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы - РИА Новости, 23.08.2024

Четыре члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы

Четверо из 17 спасенных членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" на Кубани госпитализированы в больницу Керчи, сообщил оперативный штаб Кубани в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:43

2024-08-23T10:43

2024-08-23T11:42

керчь

происшествия

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ТЕМРЮК (Краснодарский край), 23 авг – РИА Новости. Четверо из 17 спасенных членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" на Кубани госпитализированы в больницу Керчи, сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале."Из 17 человек, спасенных с парома в порту "Кавказ", четверо госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Как сообщалось ранее, по уточненным данным, спасатели продолжают операцию по поиску еще одного человека", - говорится в сообщении оперштаба.В 16.30 киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

https://ria.ru/20240726/ispanija-1962259130.html

керчь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керчь, происшествия