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Четыре члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы - РИА Новости, 23.08.2024
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10:43 23.08.2024 (обновлено: 11:42 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/parom-1967970848.html
Четыре члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы
Четыре члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы - РИА Новости, 23.08.2024
Четыре члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы
Четверо из 17 спасенных членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" на Кубани госпитализированы в больницу Керчи, сообщил оперативный штаб Кубани в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:43
2024-08-23T11:42
керчь
происшествия
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ТЕМРЮК (Краснодарский край), 23 авг – РИА Новости. Четверо из 17 спасенных членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" на Кубани госпитализированы в больницу Керчи, сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале."Из 17 человек, спасенных с парома в порту "Кавказ", четверо госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Как сообщалось ранее, по уточненным данным, спасатели продолжают операцию по поиску еще одного человека", - говорится в сообщении оперштаба.В 16.30 киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
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керчь, происшествия
Керчь, Происшествия
Четыре члена экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы

Четыре из 17 человек с затонувшего парома в порту "Кавказ" госпитализированы

© Кадр видео из соцсетейПожар на пароме в порту "Кавказ"
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на пароме в порту "Кавказ"
Читать ria.ru в
ТЕМРЮК (Краснодарский край), 23 авг – РИА Новости. Четверо из 17 спасенных членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ" на Кубани госпитализированы в больницу Керчи, сообщил оперативный штаб Кубани в Telegram-канале.
"Из 17 человек, спасенных с парома в порту "Кавказ", четверо госпитализированы в больницу Керчи. Остальные получают помощь амбулаторно. Как сообщалось ранее, по уточненным данным, спасатели продолжают операцию по поиску еще одного человека", - говорится в сообщении оперштаба.
В 16.30 киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России сообщило о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
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