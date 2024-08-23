https://ria.ru/20240823/pamyatnik-1968151260.html
В Одессе не будут сносить памятник Пушкину, пообещал мэр
В Одессе не будут сносить памятник Пушкину, пообещал мэр - РИА Новости, 23.08.2024
В Одессе не будут сносить памятник Пушкину, пообещал мэр
Мэр Одессы Геннадий Труханов в заявил в пятницу, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный возле администрации города, сносить не будут,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:43
2024-08-23T19:43
2024-08-23T20:27
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов в заявил в пятницу, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный возле администрации города, сносить не будут, потому что он является культурным наследием. "Сегодня приходят какие-либо делегации европейские, европейские туристы, – они знают, кто такой Пушкин, и говорят, что он был, работал, написал какие-то произведения свои (в Одессе – ред.). Он был тут, кстати, в ссылке. Плюс, когда мы подавали в ЮНЕСКО наше мотивационное досье, мы же указывали (памятник Пушкину – ред.), и об этом знают в ЮНЕСКО, что это культурное наследие", – сказал Труханов в интервью изданию "Украинская правда". Мэр города отметил, что памятник Пушкину был установлен горожанами на собственные средства. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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одесса, украина, россия, александр пушкин, геннадий труханов, юнеско
Одесса, Украина, Россия, Александр Пушкин, Геннадий Труханов, ЮНЕСКО
В Одессе не будут сносить памятник Пушкину, пообещал мэр
Мэр Одессы Труханов: памятник Пушкину сносить не будут, это культурное наследие