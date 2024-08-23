https://ria.ru/20240823/palestina-1967941513.html

В Палестине заявили, что не будут брать ответственность за действия ХАМАС

В Палестине заявили, что не будут брать ответственность за действия ХАМАС - РИА Новости, 23.08.2024

В Палестине заявили, что не будут брать ответственность за действия ХАМАС

Советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики заявил в интервью РИА Новости, что администрация... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:55

2024-08-23T07:55

2024-08-23T07:55

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ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики заявил в интервью РИА Новости, что администрация Палестины не собирается брать на себя ответственность за события 7 октября 2023 года и другие действия ХАМАС. "Мы не собираемся брать на себя ответственность за то, что произошло 7 октября или позже, но мы, как законная власть всего палестинского народа, никуда не уйдем. И мы, безусловно, будем настаивать на том, чтобы играть ключевую роль, когда речь пойдет обо всех мероприятиях, связанных с организацией жизни после урегулирования кризиса", - сказал РИА Новости спецпосланник Аббаса. По его словам, администрация Палестины также не желает, чтобы ее рассматривали как сторону, которая оказывает давление на ХАМАС, чтобы остановить его сопротивление израильтянам. "Такое положение дел было бы крайне неловким", - подчеркнул собеседник агентства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240823/palestina-1967932997.html

https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, россия, рияд аль-малики, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа