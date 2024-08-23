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Власти Палестины отказываются участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 23.08.2024
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07:27 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/palestina-1967939652.html
Власти Палестины отказываются участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС
Власти Палестины отказываются участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 23.08.2024
Власти Палестины отказываются участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС
Власти Палестины не должны присоединяться к переговорам о конфликте Израиля и ХАМАС, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:27
2024-08-23T07:27
в мире
палестина
израиль
махмуд аббас
рияд аль-малики
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Власти Палестины не должны присоединяться к переговорам о конфликте Израиля и ХАМАС, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. "Мы на самом деле не являемся одной из сторон в нынешнем конфликте. А поскольку речь идет о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, то мы не участвуем в этом… Мы не приглашены на переговоры о прекращении огня, так как мы не являемся стороной конфликта, который начался 7 октября между ХАМАС и Израилем", - отметил политик. При этом спецпосланник Аббаса подчеркнул, что правительство Палестины станет ключевым участником переговоров в тот момент, когда дискуссия будет сосредоточена на том, как будет построена жизнь после урегулирования конфликта. "Тогда, безусловно, мы будем официально участвовать в обсуждении того, кто будет управлять КПП "Рафах", в обсуждении реконструкции Газы", - пояснил аль-Малики.
https://ria.ru/20240822/israel-1967901534.html
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в мире, палестина, израиль, махмуд аббас, рияд аль-малики, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Палестина, Израиль, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Власти Палестины отказываются участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС

Советник: Палестина не должна присоединяться к переговорам Израиля и ХАМАС

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Власти Палестины не должны присоединяться к переговорам о конфликте Израиля и ХАМАС, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
"Мы на самом деле не являемся одной из сторон в нынешнем конфликте. А поскольку речь идет о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, то мы не участвуем в этом… Мы не приглашены на переговоры о прекращении огня, так как мы не являемся стороной конфликта, который начался 7 октября между ХАМАС и Израилем", - отметил политик.
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При этом спецпосланник Аббаса подчеркнул, что правительство Палестины станет ключевым участником переговоров в тот момент, когда дискуссия будет сосредоточена на том, как будет построена жизнь после урегулирования конфликта.
"Тогда, безусловно, мы будем официально участвовать в обсуждении того, кто будет управлять КПП "Рафах", в обсуждении реконструкции Газы", - пояснил аль-Малики.
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В миреПалестинаИзраильМахмуд АббасРияд аль-МаликиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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