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Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции - РИА Новости, 23.08.2024
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05:34 23.08.2024 (обновлено: 05:36 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/palestina-1967932997.html
Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции
Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции - РИА Новости, 23.08.2024
Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции
Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции на Западном берегу, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:34
2024-08-23T05:36
в мире
израиль
палестина
западный берег реки иордан
махмуд аббас
рияд аль-малики
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДЖАКАРТА, 23 авг — РИА Новости. Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции на Западном берегу, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. Политик отметил, что сейчас силы Израиля продвигаются на Западный берег, где, по его оценке, "возможна" широкомасштабная израильская операция. "Мы совершенно точно ожидаем этого. Мы видим все признаки того, что эти опасения подтверждаются. Но я считаю, что мы очень хорошо готовы к такой ситуации, если она произойдет. Очевидно, что наши люди будут сопротивляться, они останутся, и они будут пытаться бороться за свое присутствие, за свое существование на палестинской земле", — подчеркнул спецпосланник Аббаса. Он добавил, что каждый день количество военных вторжений в города, деревни, лагеря беженцев на Западном берегу "увеличивается в два, три или даже четыре раза". Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях заявило, что количество снесенных Израилем палестинских домов на Западном берегу реки Иордан удвоилось за период с 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20240822/izrail-1967891471.html
https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html
израиль
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в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, махмуд аббас, рияд аль-малики, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Западный берег реки Иордан, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции

Власти: Палестина ожидает крупной израильской операции на Западном берегу

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур-Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 23 авг — РИА Новости. Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции на Западном берегу, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
Политик отметил, что сейчас силы Израиля продвигаются на Западный берег, где, по его оценке, "возможна" широкомасштабная израильская операция.
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"Мы совершенно точно ожидаем этого. Мы видим все признаки того, что эти опасения подтверждаются. Но я считаю, что мы очень хорошо готовы к такой ситуации, если она произойдет. Очевидно, что наши люди будут сопротивляться, они останутся, и они будут пытаться бороться за свое присутствие, за свое существование на палестинской земле", — подчеркнул спецпосланник Аббаса.
Он добавил, что каждый день количество военных вторжений в города, деревни, лагеря беженцев на Западном берегу "увеличивается в два, три или даже четыре раза".
Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях заявило, что количество снесенных Израилем палестинских домов на Западном берегу реки Иордан удвоилось за период с 7 октября 2023 года.
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В миреИзраильПалестинаЗападный берег реки ИорданМахмуд АббасРияд аль-МаликиООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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