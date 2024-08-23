https://ria.ru/20240823/palestina-1967932997.html

Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции

Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции - РИА Новости, 23.08.2024

Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции

Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции на Западном берегу, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:34

2024-08-23T05:34

2024-08-23T05:36

в мире

израиль

палестина

западный берег реки иордан

махмуд аббас

рияд аль-малики

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДЖАКАРТА, 23 авг — РИА Новости. Власти Палестины ожидают широкомасштабной израильской операции на Западном берегу, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. Политик отметил, что сейчас силы Израиля продвигаются на Западный берег, где, по его оценке, "возможна" широкомасштабная израильская операция. "Мы совершенно точно ожидаем этого. Мы видим все признаки того, что эти опасения подтверждаются. Но я считаю, что мы очень хорошо готовы к такой ситуации, если она произойдет. Очевидно, что наши люди будут сопротивляться, они останутся, и они будут пытаться бороться за свое присутствие, за свое существование на палестинской земле", — подчеркнул спецпосланник Аббаса. Он добавил, что каждый день количество военных вторжений в города, деревни, лагеря беженцев на Западном берегу "увеличивается в два, три или даже четыре раза". Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях заявило, что количество снесенных Израилем палестинских домов на Западном берегу реки Иордан удвоилось за период с 7 октября 2023 года.

https://ria.ru/20240822/izrail-1967891471.html

https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html

израиль

палестина

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, палестина, западный берег реки иордан, махмуд аббас, рияд аль-малики, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году