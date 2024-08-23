https://ria.ru/20240823/ostanki-1968140744.html

В зоне СВО российские военные обнаружили останки бойцов времен ВОВ

В зоне СВО российские военные обнаружили останки бойцов времен ВОВ - РИА Новости, 23.08.2024

В зоне СВО российские военные обнаружили останки бойцов времен ВОВ

Военнослужащие ВС РФ при сооружении укреплений в зоне СВО обнаружили останки четырех бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны в 1943 году при... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:55

2024-08-23T18:55

2024-08-23T20:04

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ при сооружении укреплений в зоне СВО обнаружили останки четырех бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны в 1943 году при освобождении Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости. "Это было найдено случайно, благодаря ВС РФ, ребята готовили себе либо блиндаж, либо какое-то сооружение, и наткнулись на останки, вызвали нас. Пока обнаружено четверо бойцов, одного бойца военнослужащие РФ подняли самостоятельно, до нашего приезда... Мы начали вести работы по эксгумации костных останков", - рассказал агентству сотрудник управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке, патриотическому воспитанию при Главе ДНР Игорь Безух. По предположению специалистов, в данном районе в 1943 году проходил укрепленный оборонительный рубеж вермахта "Миус-фронт", Красная Армия вела наступательные действия по освобождению Донбасса. Бойцы Красной Армии погибли при боевых действиях, так как их тела в значительном количестве полностью покрыты осколками. Все работы по извлечению тел имеют кропотливый характер, так как в данной местности очень высокая плотность грунта. При работах - для максимальной сохранности артефактов - используются соответствующие инструменты: кирка, лопата, кисточки, ножи, металлоискатель и другой необходимый инвентарь. При осуществлении данных работ присутствовали сотрудники СК РФ. В дальнейшем будет проведена идентификация тел погибших. "После того как останки четырех бойцов времен ВОВ были обнаружены, следователи назначили необходимые экспертизы, которые расскажут о времени и причине смерти погибших, наша задача беречь и передавать потомкам священную правду о Великой Отечественной войне, её истинных героях, ставших на защиту отчизны - как пример мужества и стойкости всех советских людей в смертельной схватке с фашизмом", - сказал старший помощник следственного управления СК РФ по ДНР Илья Маряшин.

https://ria.ru/20240706/lugansk-1957911878.html

https://ria.ru/20240508/ostanki-1944614360.html

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Обнаружение останков красноармейцев, погибших в 1943 году при освобождении Донбасса Военнослужащие ВС РФ при сооружении укреплений в зоне СВО обнаружили останки четырех красноармейцев, погибших в 1943 году при освобождении Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости. По предположению специалистов, в данном районе ДНР проходил укреплённый оборонительный рубеж вермахта "Миус-фронт". Бойцы Красной Армии погибли при боевых действиях, их тела покрыты осколками. 2024-08-23T18:55 true PT2M05S

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россия, донецкая народная республика, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)