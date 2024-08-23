https://ria.ru/20240823/osoed-1968013865.html

В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей

В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей - РИА Новости, 23.08.2024

В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей

Вблизи природно-исторического парка "Косинский" в Москве обнаружили птицу, которая питается осами, на территории столицы этот вид считается исчезнувшим,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:17

2024-08-23T13:17

2024-08-23T14:47

хорошие новости

москва

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вблизи природно-исторического парка "Косинский" в Москве обнаружили птицу, которая питается осами, на территории столицы этот вид считается исчезнувшим, сообщили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "Птицу, которая питается осами, обнаружили вблизи природно-исторического парка "Косинский". На территории Москвы вид считается исчезнувшим. Несмотря на редкость, мы фиксируем птицу каждый год. С 2020 по 2022-й осоеда замечали только в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". А в прошлом году он был замечен уже на пяти ООПТ (особо охраняемых природных территориях. — Прим. ред.)", — уточнили в ведомстве.Основной рацион обыкновенного осоеда составляют осы и их личинки, для полноценного питания ему необходимо около пяти гнезд насекомых в течение дня.

https://ria.ru/20240401/ptitsy-1937065109.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва