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В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей
В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей - РИА Новости, 23.08.2024
В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей
Вблизи природно-исторического парка "Косинский" в Москве обнаружили птицу, которая питается осами, на территории столицы этот вид считается исчезнувшим,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:17
2024-08-23T13:17
2024-08-23T14:47
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вблизи природно-исторического парка "Косинский" в Москве обнаружили птицу, которая питается осами, на территории столицы этот вид считается исчезнувшим, сообщили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "Птицу, которая питается осами, обнаружили вблизи природно-исторического парка "Косинский". На территории Москвы вид считается исчезнувшим. Несмотря на редкость, мы фиксируем птицу каждый год. С 2020 по 2022-й осоеда замечали только в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". А в прошлом году он был замечен уже на пяти ООПТ (особо охраняемых природных территориях. — Прим. ред.)", — уточнили в ведомстве.Основной рацион обыкновенного осоеда составляют осы и их личинки, для полноценного питания ему необходимо около пяти гнезд насекомых в течение дня.
https://ria.ru/20240401/ptitsy-1937065109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей
У парка "Косинский" в Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей