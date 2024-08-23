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В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей - РИА Новости, 23.08.2024
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13:17 23.08.2024 (обновлено: 14:47 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/osoed-1968013865.html
В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей
В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей - РИА Новости, 23.08.2024
В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей
Вблизи природно-исторического парка "Косинский" в Москве обнаружили птицу, которая питается осами, на территории столицы этот вид считается исчезнувшим,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:17
2024-08-23T14:47
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вблизи природно-исторического парка "Косинский" в Москве обнаружили птицу, которая питается осами, на территории столицы этот вид считается исчезнувшим, сообщили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. &quot;Птицу, которая питается осами, обнаружили вблизи природно-исторического парка &quot;Косинский&quot;. На территории Москвы вид считается исчезнувшим. Несмотря на редкость, мы фиксируем птицу каждый год. С 2020 по 2022-й осоеда замечали только в природно-историческом парке &quot;Кузьминки-Люблино&quot;. А в прошлом году он был замечен уже на пяти ООПТ (особо охраняемых природных территориях. — Прим. ред.)&quot;, — уточнили в ведомстве.Основной рацион обыкновенного осоеда составляют осы и их личинки, для полноценного питания ему необходимо около пяти гнезд насекомых в течение дня.
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Хорошие новости, Москва
В Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей

У парка "Косинский" в Москве нашли птицу-осоеда, которую считали исчезнувшей

© iStock.com / Tatiana TerekhinaОсоед
Осоед - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© iStock.com / Tatiana Terekhina
Осоед. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Вблизи природно-исторического парка "Косинский" в Москве обнаружили птицу, которая питается осами, на территории столицы этот вид считается исчезнувшим, сообщили в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«

"Птицу, которая питается осами, обнаружили вблизи природно-исторического парка "Косинский". На территории Москвы вид считается исчезнувшим. Несмотря на редкость, мы фиксируем птицу каждый год. С 2020 по 2022-й осоеда замечали только в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". А в прошлом году он был замечен уже на пяти ООПТ (особо охраняемых природных территориях. — Прим. ред.)", — уточнили в ведомстве.

Основной рацион обыкновенного осоеда составляют осы и их личинки, для полноценного питания ему необходимо около пяти гнезд насекомых в течение дня.
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