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Ветеран "Альфы" оценил освобождение заложников в волгоградской ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
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20:58 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/operatsiya-1968163060.html
Ветеран "Альфы" оценил освобождение заложников в волгоградской ИК-19
Ветеран "Альфы" оценил освобождение заложников в волгоградской ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
Ветеран "Альфы" оценил освобождение заложников в волгоградской ИК-19
Спецназ Росгвардии идеально, быстро и высокопрофессионально провел операцию по освобождению заложников, захваченных в колонии №19 в Суровикино Волгоградской... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:58
2024-08-23T20:58
происшествия
волгоградская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии идеально, быстро и высокопрофессионально провел операцию по освобождению заложников, захваченных в колонии №19 в Суровикино Волгоградской области, а преступники пощады не заслуживали, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Я считаю высокопрофессиональными действия сотрудников Росгвардии, которые сделали свое дело быстро, без всяких напряжений. Полчаса (на освобождение заложников - ред.) - это идеальный вариант", - сказал Гончаров. По его словам, преступники в таких случаях должны понимать, что пощады им не будет. "Никаких вертолетов, никаких денег, никаких машин. Только пулю в лоб. Они это заслуживают", - подчеркнул ветеран "Альфы". Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
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происшествия, волгоградская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
Ветеран "Альфы" оценил освобождение заложников в волгоградской ИК-19

Ветеран "Альфы" назвал операцию по освобождению заложников в ИК-19 идеальной

© РосгвардияОбстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Росгвардия
Обстановка в Суровикино, где спецназ освободил заложников в ИК-19 Волгоградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спецназ Росгвардии идеально, быстро и высокопрофессионально провел операцию по освобождению заложников, захваченных в колонии №19 в Суровикино Волгоградской области, а преступники пощады не заслуживали, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
«
"Я считаю высокопрофессиональными действия сотрудников Росгвардии, которые сделали свое дело быстро, без всяких напряжений. Полчаса (на освобождение заложников - ред.) - это идеальный вариант", - сказал Гончаров.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Вчера, 16:28
По его словам, преступники в таких случаях должны понимать, что пощады им не будет.
«
"Никаких вертолетов, никаких денег, никаких машин. Только пулю в лоб. Они это заслуживают", - подчеркнул ветеран "Альфы".
Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
Военная техника движется в сторону исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, где заключенные захватили заложников. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В волгоградской ИК восстановили правопорядок после захвата заложников
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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