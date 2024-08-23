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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность на всей территории Белгородской области отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T23:59
2024-08-23T23:59
2024-08-24T00:00
белгородская область
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность на всей территории Белгородской области отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Угроза ракетного обстрела была объявлена в 23.22 мск, через 29 минут тревогу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: ракетную опасность на всей территории Белгородской области отменили