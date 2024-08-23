https://ria.ru/20240823/opasnost-1968180713.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность на всей территории Белгородской области отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-23T23:59

2024-08-23T23:59

2024-08-24T00:00

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409480_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_ee8b63834d79b6fa73fd7bd7657adba3.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность на всей территории Белгородской области отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Угроза ракетного обстрела была объявлена в 23.22 мск, через 29 минут тревогу отменили. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, вооруженные силы украины