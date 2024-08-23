https://ria.ru/20240823/opasnost-1968179014.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:35
2024-08-23T23:35
2024-08-23T23:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность