https://ria.ru/20240823/opasnost-1968179014.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:35

2024-08-23T23:35

2024-08-23T23:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

белгородская область

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Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины