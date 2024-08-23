https://ria.ru/20240823/opasnost-1968178761.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:33
2024-08-23T23:33
2024-08-23T23:33
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_cc4f17af05811ba41346ce79b52feb0b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965361057_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2aaff73e45d8a09a549a9f2310c2003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио главы Курской области Смирнов: в регионе снова объявили ракетную опасность