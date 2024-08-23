https://ria.ru/20240823/opasnost-1968147009.html
На всей территории Курской области снова объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 23.08.2024
На всей территории Курской области снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:25
2024-08-23T19:25
2024-08-23T19:26
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 23 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Угрозу ракетного обстрела объявили в седьмой раз за пятницу. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона. Прошлую ракетную опасность объявляли в 18.41 мск, отменили ее через семь минут.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
На всей территории Курской области снова объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность