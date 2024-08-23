ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину ЧВК из США
ООН о воюющей за Киев ЧВК США: все военные должны защищать гражданских
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 23 авг - РИА Новости. В офисе генсека ООН, комментируя публикации воюющей за Киев американской ЧВК, где наемники расположились у детской площадки с минометом, заявили, что все без исключения военные должны защищать гражданских и инфраструктуру.
Ранее американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая публиковала снимок своих боевиков в Курской области, продемонстрировала фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой - на человеке в форме, склонившемся над орудием, американские шевроны. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории РФ, либо на территории Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома.
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"У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. При более широком рассмотрении вопроса мы часто выражали нашу обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру. И вы знаете, независимо от того, идет ли речь о конфликте, о котором вы говорите, идет ли речь о национальной армии или частных подрядчиках - все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - заявил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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