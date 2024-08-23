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ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину ЧВК из США - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:55 23.08.2024 (обновлено: 00:51 24.08.2024)
https://ria.ru/20240823/oon-1968174259.html
ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину ЧВК из США
ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину ЧВК из США - РИА Новости, 24.08.2024
ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину ЧВК из США
В офисе генсека ООН, комментируя публикации воюющей за Киев американской ЧВК, где наемники расположились у детской площадки с минометом, заявили, что все без... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-23T22:55
2024-08-24T00:51
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
стефан дюжаррик
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ООН, 23 авг - РИА Новости. В офисе генсека ООН, комментируя публикации воюющей за Киев американской ЧВК, где наемники расположились у детской площадки с минометом, заявили, что все без исключения военные должны защищать гражданских и инфраструктуру. Ранее американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая публиковала снимок своих боевиков в Курской области, продемонстрировала фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой - на человеке в форме, склонившемся над орудием, американские шевроны. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории РФ, либо на территории Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома. "У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. При более широком рассмотрении вопроса мы часто выражали нашу обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру. И вы знаете, независимо от того, идет ли речь о конфликте, о котором вы говорите, идет ли речь о национальной армии или частных подрядчиках - все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - заявил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/reddit-1968171653.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, стефан дюжаррик, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ООН прокомментировала публикации воюющей за Украину ЧВК из США

ООН о воюющей за Киев ЧВК США: все военные должны защищать гражданских

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 авг - РИА Новости. В офисе генсека ООН, комментируя публикации воюющей за Киев американской ЧВК, где наемники расположились у детской площадки с минометом, заявили, что все без исключения военные должны защищать гражданских и инфраструктуру.
Ранее американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая публиковала снимок своих боевиков в Курской области, продемонстрировала фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой - на человеке в форме, склонившемся над орудием, американские шевроны. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории РФ, либо на территории Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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"У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. При более широком рассмотрении вопроса мы часто выражали нашу обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру. И вы знаете, независимо от того, идет ли речь о конфликте, о котором вы говорите, идет ли речь о национальной армии или частных подрядчиках - все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - заявил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинСтефан ДюжаррикВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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