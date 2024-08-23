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В ООН обеспокоены обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС
В ООН обеспокоены обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 23.08.2024
В ООН обеспокоены обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС
Секретариат ООН обеспокоен обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:06
2024-08-23T21:06
2024-08-23T21:06
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ООН, 23 авг – РИА Новости. Секретариат ООН обеспокоен обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы очень обеспокоены. Полагаю, каждый должен быть обеспокоен тем, что в зоне военных действий находятся две атомные электростанции", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что близость этих двух АЭС к зоне боевых действий представляет опасность, а сама всемирная организация просит заинтересованные стороны – Украину и Россию – обеспечить безопасность объектов и сотрудничать с МАГАТЭ. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении ЗАЭС и Курской АЭС.
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в мире, россия, украина, стефан дюжаррик, мария захарова, оон, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Стефан Дюжаррик, Мария Захарова, ООН, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
В ООН обеспокоены обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС
Секретариат ООН обеспокоен обстановкой вокруг Курской и Запорожской АЭС