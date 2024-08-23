В ООН обвинили полицию Британии в раздевании детей догола во время обысков
ООН: в Британии раздевают детей из этнических меньшинств догола во время обысков
Флаг ООН. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 авг - РИА Новости. Полиция Великобритании раздевает детей из числа этнических меньшинств догола во время обысков и применяет несоразмерную силу, говорится в докладе Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации.
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“Комитет выразил обеспокоенность по поводу непропорционально большого воздействия практики задержания и обыска полицией, включая обыски с раздеванием догола, на этнические меньшинства, особенно на детей. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного и смертоносного применения силы правоохранительными органами, отсутствия подотчетности и недостаточной поддержки семей жертв, особенно среди лиц африканского происхождения и других этнических меньшинств”, - сказано в документе.
В Британии начались протесты после нападения на детей
3 августа, 18:17
Эксперты ООН призвали к судебному преследованию и наказанию виновных в этом насилии и подчеркнули необходимость доступа жертв и их семей к эффективным средствам правовой защиты. Они также рекомендовали Великобритании принять меры по ликвидации расовой дискриминации в полиции и системе уголовного правосудия.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.