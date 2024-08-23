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Московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде - РИА Новости, 23.08.2024
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10:16 23.08.2024 (обновлено: 10:44 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/olimpiada-1967965248.html
Московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде
Московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде - РИА Новости, 23.08.2024
Московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде
Московские школьники сохранили безоговорочное лидерство на Всероссийской олимпиаде, завоевав 1331 диплом, из них - 260 дипломов победителей, сообщил мэр столицы РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:16
2024-08-23T10:44
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московские школьники сохранили безоговорочное лидерство на Всероссийской олимпиаде, завоевав 1331 диплом, из них - 260 дипломов победителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "На Всероссийской олимпиаде школьников москвичи сохранили безоговорочное лидерство – 1331 диплом, из них - 260 дипломов победителей. Победителей и призеров заключительного этапа подготовила каждая третья школа города. Выдающихся результатов добились наши ребята и на международных соревнованиях. По итогам всего девяти состязаний в копилке москвичей уже 35 медалей – половина наград сборной России. В три раза больше, чем в 2010 году", - говорится в сообщении. Результаты московских школьников на интеллектуальных олимпиадах в этом году, по словам Собянин, являются лучшим подтверждением верности действий столичных властей.
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общество, россия, сергей собянин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Собянин, Социальный навигатор, СН_Образование
Московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде

Собянин: московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники, завоевавшие четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране
Российские школьники, завоевавшие четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники, завоевавшие четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московские школьники сохранили безоговорочное лидерство на Всероссийской олимпиаде, завоевав 1331 диплом, из них - 260 дипломов победителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"На Всероссийской олимпиаде школьников москвичи сохранили безоговорочное лидерство – 1331 диплом, из них - 260 дипломов победителей. Победителей и призеров заключительного этапа подготовила каждая третья школа города. Выдающихся результатов добились наши ребята и на международных соревнованиях. По итогам всего девяти состязаний в копилке москвичей уже 35 медалей – половина наград сборной России. В три раза больше, чем в 2010 году", - говорится в сообщении.
Результаты московских школьников на интеллектуальных олимпиадах в этом году, по словам Собянин, являются лучшим подтверждением верности действий столичных властей.
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