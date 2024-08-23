https://ria.ru/20240823/olimpiada-1967965248.html

Московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде

Московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде - РИА Новости, 23.08.2024

Московские школьники сохранили лидерство на Всероссийской олимпиаде

Московские школьники сохранили безоговорочное лидерство на Всероссийской олимпиаде, завоевав 1331 диплом, из них - 260 дипломов победителей, сообщил мэр столицы РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:16

2024-08-23T10:16

2024-08-23T10:44

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московские школьники сохранили безоговорочное лидерство на Всероссийской олимпиаде, завоевав 1331 диплом, из них - 260 дипломов победителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "На Всероссийской олимпиаде школьников москвичи сохранили безоговорочное лидерство – 1331 диплом, из них - 260 дипломов победителей. Победителей и призеров заключительного этапа подготовила каждая третья школа города. Выдающихся результатов добились наши ребята и на международных соревнованиях. По итогам всего девяти состязаний в копилке москвичей уже 35 медалей – половина наград сборной России. В три раза больше, чем в 2010 году", - говорится в сообщении. Результаты московских школьников на интеллектуальных олимпиадах в этом году, по словам Собянин, являются лучшим подтверждением верности действий столичных властей.

https://ria.ru/20240720/olimpiada-1960929167.html

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Дарья Буймова

общество, россия, сергей собянин, социальный навигатор, сн_образование