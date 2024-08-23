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Офицер ВСУ одной фразой описал цель Киева в Курской области

Офицер ВСУ одной фразой описал цель Киева в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

Офицер ВСУ одной фразой описал цель Киева в Курской области

Киев начал военную операцию в Курской области, чтобы всех удивить на фоне многочисленных провалов Банковой в различных сферах, заявил офицер ВСУ Дмитрий... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:40

2024-08-23T11:40

2024-08-23T12:12

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юрий романенко

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев начал военную операцию в Курской области, чтобы всех удивить на фоне многочисленных провалов Банковой в различных сферах, заявил офицер ВСУ Дмитрий Глущенко в интервью украинскому политологу Юрию Романенко."Нужно отчебучить, чтобы все офигели", — так описал военный поставленную киевским режимом задачу в Курской области.По его словам, украинское правительство задумало операцию из-за тяжелой ситуации с энергетикой в стране, плохими отношениями с партнерами из-за претензий о коррупции и задержек с помощью, а также "провала по лайкам", который Глущенко назвал самой страшной проблемой. При этом он не уверен, есть ли у действий ВСУ в Курской области стратегическая цель."Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая? ...Четко не проглядывается пока четких, понятных целей, стратегических, я имею ввиду. Для чего это все затевалось?" — сказал военный.Шестого августа отряды ВСУ совершили нападение на Курскую область. Продвижение противника удалось остановить. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности жителей действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html

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в мире, киев, курская область, россия, валерий герасимов, юрий романенко, вооруженные силы украины, политика