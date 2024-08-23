https://ria.ru/20240823/obstrel-1968089698.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 23.08.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела ВСУ села Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:35

2024-08-23T16:35

2024-08-23T16:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

муром

белгород

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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела ВСУ села Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Ржевка подверглось обстрелу. Ранена женщина. Бригада СМП доставляет её в городскую больницу №2 г. Белгорода с осколочным ранением ноги. Вся необходимая помощь оказывается. В населённом пункте имеются повреждения 6 частных домовладений. В городе Шебекино в результате обстрела посечена кровля частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что в селе Муром четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия. Ещё один дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Также в Шебекинском городском округе временно без света остаются сёла Муром, Зиборовка, Шамино, Коровино и частично село Новая Таволжанка. Аварийные службы занимаются восстановлением подачи электричества, подчеркнул глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

белгородская область

муром

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, муром, белгород