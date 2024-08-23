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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 23.08.2024 (обновлено: 16:40 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/obstrel-1968089698.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 23.08.2024
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела ВСУ села Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:35
2024-08-23T16:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
муром
белгород
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела ВСУ села Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Ржевка подверглось обстрелу. Ранена женщина. Бригада СМП доставляет её в городскую больницу №2 г. Белгорода с осколочным ранением ноги. Вся необходимая помощь оказывается. В населённом пункте имеются повреждения 6 частных домовладений. В городе Шебекино в результате обстрела посечена кровля частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что в селе Муром четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия. Ещё один дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Также в Шебекинском городском округе временно без света остаются сёла Муром, Зиборовка, Шамино, Коровино и частично село Новая Таволжанка. Аварийные службы занимаются восстановлением подачи электричества, подчеркнул глава региона.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, муром, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Муром, Белгород
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Гладков: в селе Ржевка Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела ВСУ села Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Село Ржевка подверглось обстрелу. Ранена женщина. Бригада СМП доставляет её в городскую больницу №2 г. Белгорода с осколочным ранением ноги. Вся необходимая помощь оказывается. В населённом пункте имеются повреждения 6 частных домовладений. В городе Шебекино в результате обстрела посечена кровля частного дома", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области добавил, что в селе Муром четыре дрона атаковали два сельхозпредприятия. Ещё один дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Также в Шебекинском городском округе временно без света остаются сёла Муром, Зиборовка, Шамино, Коровино и частично село Новая Таволжанка. Аварийные службы занимаются восстановлением подачи электричества, подчеркнул глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковМуромБелгород
 
 
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