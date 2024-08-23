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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/obstrel-1967986347.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов - РИА Новости, 23.08.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 100 снарядов и 35 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:40
2024-08-23T11:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 100 снарядов и 35 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 22 августа украинские войска обстреляли 36 населенных пунктов в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 109 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. Кроме того, система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом. В четверг один мирный житель был ранен при попытке разобрать найденный в лесу снаряд, еще один мужчина был ранен в ногу в Шебекинском округе. За отчетный день различные разрушения выявлены в 26 частных домовладениях, инфраструктурном объекте, 17 автомобилях, комбайне, а также на территории предприятия. "Над Белгородом системой ПВО сбиты несколько воздушных целей… В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Климовое выпущено 3 беспилотника… Над Валуйским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 БПЛА", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 13 населенным пунктам выпущено 5 боеприпасов и произведены атаки с помощью 13 беспилотников. В посёлке Октябрьский местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. В Грайворонском городском округе по 8 населенным пунктам выпущено 58 снарядов и 8 беспилотников. В Краснояружском районе два села обстреляны 12 боеприпасами и атакованы двумя БПЛА. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Терезовка, хуторам Балки, Марьино и Мухину выпущено 4 БПЛА и 22 боеприпаса в ходе 6 обстрелов... Ранен один мирный житель", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240823/belgorod-1967954517.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов и 35 дронов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 100 снарядов и 35 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 22 августа украинские войска обстреляли 36 населенных пунктов в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 109 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. Кроме того, система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом. В четверг один мирный житель был ранен при попытке разобрать найденный в лесу снаряд, еще один мужчина был ранен в ногу в Шебекинском округе. За отчетный день различные разрушения выявлены в 26 частных домовладениях, инфраструктурном объекте, 17 автомобилях, комбайне, а также на территории предприятия.
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
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"Над Белгородом системой ПВО сбиты несколько воздушных целей… В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Климовое выпущено 3 беспилотника… Над Валуйским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 БПЛА", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе по 13 населенным пунктам выпущено 5 боеприпасов и произведены атаки с помощью 13 беспилотников. В посёлке Октябрьский местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. В Грайворонском городском округе по 8 населенным пунктам выпущено 58 снарядов и 8 беспилотников. В Краснояружском районе два села обстреляны 12 боеприпасами и атакованы двумя БПЛА.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Терезовка, хуторам Балки, Марьино и Мухину выпущено 4 БПЛА и 22 боеприпаса в ходе 6 обстрелов... Ранен один мирный житель", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В Белгородской области закрыли въезд в 35 населенных пунктов
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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