https://ria.ru/20240823/obstrel-1967986347.html

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов - РИА Новости, 23.08.2024

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 100 снарядов и 35 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:40

2024-08-23T11:40

2024-08-23T11:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 100 снарядов и 35 беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 22 августа украинские войска обстреляли 36 населенных пунктов в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 109 снарядов и зафиксированы атаки с использованием 35 беспилотников. Кроме того, система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом. В четверг один мирный житель был ранен при попытке разобрать найденный в лесу снаряд, еще один мужчина был ранен в ногу в Шебекинском округе. За отчетный день различные разрушения выявлены в 26 частных домовладениях, инфраструктурном объекте, 17 автомобилях, комбайне, а также на территории предприятия. "Над Белгородом системой ПВО сбиты несколько воздушных целей… В Борисовском районе по селу Байцуры и хутору Климовое выпущено 3 беспилотника… Над Валуйским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 12 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 2 БПЛА", - написал губернатор. Он добавил, что в Белгородском районе по 13 населенным пунктам выпущено 5 боеприпасов и произведены атаки с помощью 13 беспилотников. В посёлке Октябрьский местный житель лишился кисти руки в результате минно-взрывной травмы. В Грайворонском городском округе по 8 населенным пунктам выпущено 58 снарядов и 8 беспилотников. В Краснояружском районе два села обстреляны 12 боеприпасами и атакованы двумя БПЛА. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Терезовка, хуторам Балки, Марьино и Мухину выпущено 4 БПЛА и 22 боеприпаса в ходе 6 обстрелов... Ранен один мирный житель", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240823/belgorod-1967954517.html

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Дарья Буймова

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия