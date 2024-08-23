https://ria.ru/20240823/novosely-1968165756.html

Губернатор Ямала вручил ключи от квартир новоселам в Тарко-Сале

Губернатор Ямала вручил ключи от квартир новоселам в Тарко-Сале - РИА Новости, 23.08.2024

Губернатор Ямала вручил ключи от квартир новоселам в Тарко-Сале

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе ежегодной поездки по региону на автомобиле вручил ключи от новых квартир 15 жителям города... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:24

2024-08-23T21:24

2024-08-23T21:31

ямало-ненецкий автономный округ

общество

жилье

тарко-сале

ямал

дмитрий артюхов

пуровский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе ежегодной поездки по региону на автомобиле вручил ключи от новых квартир 15 жителям города Тарко-Сале, переселившимся из аварийного жилья, сообщает правительство региона. "Самая приятная часть поездок – встреча с новоселами. У ямальцев не просто появляется новый дом, а начинается новая жизнь. Микрорайон с теплым названием Южный – самый современный в районе. Он построен с нуля, всего четыре года назад здесь был пустырь. Возведем рядом школу и детский сад, скоро появится пешеходная аллея, детские и спортивные площадки. Такие ЖК появляются по всему Ямалу – до конца года отметим сотни новоселий. Создаем новое качество жизни на Севере", - приводит слова губернатора пресс-служба окружного правительства. По данным властей, в новом микрорайоне Тарко-Сале будут проживать 876 семей – это около 3 тысяч человек. Первые 27 человек заехали в новые квартиры в июле, еще 15 семей получили ключи от губернатора в пятницу. Все квартиры Южного предназначены для переселения в них из ветхого и аварийного жилого фонда. С начала года в Пуровском районе Ямала построено семь домов на 495 квартир, еще пять аналогичных домов планируется ввести до конца года. ЯНАО остается в числе лидеров по расселению аварийного жилья: с начала 2024 года расселено более 85 тысяч квадратных метров аварийного фонда, в котором проживали более 5,5 тысячи человек. Сейчас на Ямале строится 250 многоквартирных домов, из них 145 – под расселение аварийных домов.

https://ria.ru/20240805/premiya-1964264680.html

тарко-сале

ямал

пуровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, тарко-сале, ямал, дмитрий артюхов, пуровский район