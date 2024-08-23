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В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе
В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе - РИА Новости, 23.08.2024
В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху использует переговоры по Газе в Дохе и Каире, чтобы избежать ответственности и переложить всю вину на ХАМАС, заявил в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:49
2024-08-23T06:49
2024-08-23T06:49
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ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху использует переговоры по Газе в Дохе и Каире, чтобы избежать ответственности и переложить всю вину на ХАМАС, заявил в интервью РИА Новости советник лидера Палестины Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. "(Нетаньяху - ред.) действительно использует эти переговоры как профанацию, чтобы просто продемонстрировать, что он якобы хочет заключить сделку, в то время как ХАМАС на сделку идти не хочет… Он использует эти переговоры в качестве "моста" для того, чтобы просто сбежать от своих обязанностей и переложить всю ответственность на других, например, на ХАМАС", - отметил аль-Малики. При этом, по словам спецпосланника Аббаса, такие участники переговоров, как Катар и Египет, искренни в своих намерениях достичь прекращения огня, "чтобы действительно спасти жизни, освободить заключенных и положить конец войне". На прошлой неделе в катарской столице Дохе проходили двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в Дохе 15-16 августа, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении было отмечено, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными условиями.
https://ria.ru/20240822/gaza-1967897592.html
https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html
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В мире, Катар, Египет, Доха, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе
Советник: Нетаньяху нужны переговоры в Дохе и Каире для ухода от ответственности