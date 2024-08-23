Рейтинг@Mail.ru
В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/netanyakhu-1967937266.html
В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе
В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе - РИА Новости, 23.08.2024
В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху использует переговоры по Газе в Дохе и Каире, чтобы избежать ответственности и переложить всю вину на ХАМАС, заявил в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:49
2024-08-23T06:49
в мире
катар
египет
доха
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
рияд аль-малики
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху использует переговоры по Газе в Дохе и Каире, чтобы избежать ответственности и переложить всю вину на ХАМАС, заявил в интервью РИА Новости советник лидера Палестины Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. "(Нетаньяху - ред.) действительно использует эти переговоры как профанацию, чтобы просто продемонстрировать, что он якобы хочет заключить сделку, в то время как ХАМАС на сделку идти не хочет… Он использует эти переговоры в качестве "моста" для того, чтобы просто сбежать от своих обязанностей и переложить всю ответственность на других, например, на ХАМАС", - отметил аль-Малики. При этом, по словам спецпосланника Аббаса, такие участники переговоров, как Катар и Египет, искренни в своих намерениях достичь прекращения огня, "чтобы действительно спасти жизни, освободить заключенных и положить конец войне". На прошлой неделе в катарской столице Дохе проходили двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в Дохе 15-16 августа, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении было отмечено, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными условиями.
https://ria.ru/20240822/gaza-1967897592.html
https://ria.ru/20240822/konflikt-1915630213.html
катар
египет
доха
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, египет, доха, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, рияд аль-малики, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Катар, Египет, Доха, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В Палестине заявили, что Нетаньяху использует переговоры по Газе

Советник: Нетаньяху нужны переговоры в Дохе и Каире для ухода от ответственности

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху использует переговоры по Газе в Дохе и Каире, чтобы избежать ответственности и переложить всю вину на ХАМАС, заявил в интервью РИА Новости советник лидера Палестины Махмуда Аббаса по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
"(Нетаньяху - ред.) действительно использует эти переговоры как профанацию, чтобы просто продемонстрировать, что он якобы хочет заключить сделку, в то время как ХАМАС на сделку идти не хочет… Он использует эти переговоры в качестве "моста" для того, чтобы просто сбежать от своих обязанностей и переложить всю ответственность на других, например, на ХАМАС", - отметил аль-Малики.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
СМИ: план Байдена по Газе не подразумевает бессрочное прекращение огня
Вчера, 20:45
При этом, по словам спецпосланника Аббаса, такие участники переговоров, как Катар и Египет, искренни в своих намерениях достичь прекращения огня, "чтобы действительно спасти жизни, освободить заключенных и положить конец войне".
На прошлой неделе в катарской столице Дохе проходили двухдневные переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта говорилось, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в Дохе 15-16 августа, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении было отмечено, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными условиями.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреКатарЕгипетДохаБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасРияд аль-МаликиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала