https://ria.ru/20240823/nalchik-1968070419.html

В Нальчике эвакуируют людей с канатной дороги

В Нальчике эвакуируют людей с канатной дороги - РИА Новости, 23.08.2024

В Нальчике эвакуируют людей с канатной дороги

Спасатели проводят эвакуацию людей с канатной дороги в Нальчике, сообщает ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:44

2024-08-23T15:44

2024-08-23T17:15

происшествия

нальчик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Спасатели проводят эвакуацию людей с канатной дороги в Нальчике, сообщает ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. "Поступила информация об остановке канатно-кресельной дороги в курортной зоне г.о. Нальчик. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. В канатной (дороге) находятся 8 человек. В данный момент проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240531/evakuatsiya-1949563416.html

нальчик

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происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)