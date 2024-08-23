https://ria.ru/20240823/nalchik-1968070419.html
В Нальчике эвакуируют людей с канатной дороги
В Нальчике эвакуируют людей с канатной дороги - РИА Новости, 23.08.2024
В Нальчике эвакуируют людей с канатной дороги
Спасатели проводят эвакуацию людей с канатной дороги в Нальчике, сообщает ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:44
2024-08-23T15:44
2024-08-23T17:15
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Спасатели проводят эвакуацию людей с канатной дороги в Нальчике, сообщает ГУ МЧС РФ Кабардино-Балкарии. "Поступила информация об остановке канатно-кресельной дороги в курортной зоне г.о. Нальчик. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. В канатной (дороге) находятся 8 человек. В данный момент проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240531/evakuatsiya-1949563416.html
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происшествия, нальчик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нальчик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нальчике эвакуируют людей с канатной дороги
Спасатели проводят эвакуацию людей с канатной дороги в Нальчике