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"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:23
2024-08-23T12:23
2024-08-23T12:23
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine."С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода", — говорится в материале.Журналисты указали, что из западных танков на вооружении ВСУ американская бронетехника самая дефицитная, и если европейские союзники готовы восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США пока еще не сообщали о планах поставки новых танков Abrams.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил о подбитии очередного американского танка российскими военнослужащими в Курской области.
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в мире, украина, сша, курская область, вооруженные силы украины, апты алаудинов, политика, m1 abrams
В мире, Украина, США, Курская область, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Политика, M1 Abrams
"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного