Рейтинг@Mail.ru
"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/mwm-1967999284.html
"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:23
2024-08-23T12:23
в мире
украина
сша
курская область
вооруженные силы украины
апты алаудинов
политика
m1 abrams
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942695823_0:56:1131:692_1920x0_80_0_0_d8eadb13e244fc5f711f6e2d0c6e57e0.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine."С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода", — говорится в материале.Журналисты указали, что из западных танков на вооружении ВСУ американская бронетехника самая дефицитная, и если европейские союзники готовы восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США пока еще не сообщали о планах поставки новых танков Abrams.Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил о подбитии очередного американского танка российскими военнослужащими в Курской области.
https://ria.ru/20240823/ofitser-1967986194.html
https://ria.ru/20240823/bundestag-1967945554.html
украина
сша
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942695823_67:0:990:692_1920x0_80_0_0_41ae85aa2526fcedfebe4a85181a3329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, курская область, вооруженные силы украины, апты алаудинов, политика, m1 abrams
В мире, Украина, США, Курская область, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Политика, M1 Abrams
"Самый дефицитный". В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ

MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подбитый танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.
«
"С недавним уничтожением единицы общее число потерянных танков M1A1 Abrams на Украине составляет примерно 20 из 31 поставленного, причем все потери произошли за последние полгода", — говорится в материале.
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Офицер ВСУ одной фразой описал цель Киева в Курской области
11:40
Журналисты указали, что из западных танков на вооружении ВСУ американская бронетехника самая дефицитная, и если европейские союзники готовы восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США пока еще не сообщали о планах поставки новых танков Abrams.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил о подбитии очередного американского танка российскими военнослужащими в Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Германии предложили радикальный план по Украине
08:50
 
В миреУкраинаСШАКурская областьВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновПолитикаM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала