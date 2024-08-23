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Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа - РИА Новости, 23.08.2024
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14:34 23.08.2024 (обновлено: 16:39 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ms-21-1968038192.html
Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа
Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа - РИА Новости, 23.08.2024
Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа
Российский самолет МС-21 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, передает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:34
2024-08-23T16:39
безопасность
ростех
мс-21
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский самолет МС-21 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, передает пресс-служба "Ростеха". "Российский авиалайнер МС-21-300 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман. При этом самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону. Эта фигура применяется в боевой авиации. Угол тангажа в высшей точке горки составил 90 градусов", – сообщили в "Ростехе". "Такие возможности МС-21 обеспечиваются надежностью конструкции, совершенной аэродинамикой и самой современной системой управления. Безусловно, для повышения тяговооруженности самолет не имел на борту какого-либо груза и был заправлен топливом не полностью", - объяснили в госкорпорации.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Старт серийного производства лайнера запланирован на Иркутском авиационном заводе на 2025 год.
https://ria.ru/20240823/su-34-1967998332.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968067917.html
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безопасность, ростех, мс-21
Безопасность, Ростех, МС-21
Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

Российский авиалайнер МС-21-300 выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСреднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский самолет МС-21 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, передает пресс-служба "Ростеха".
"Российский авиалайнер МС-21-300 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман. При этом самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону. Эта фигура применяется в боевой авиации. Угол тангажа в высшей точке горки составил 90 градусов", – сообщили в "Ростехе".
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"Такие возможности МС-21 обеспечиваются надежностью конструкции, совершенной аэродинамикой и самой современной системой управления. Безусловно, для повышения тяговооруженности самолет не имел на борту какого-либо груза и был заправлен топливом не полностью", - объяснили в госкорпорации.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Старт серийного производства лайнера запланирован на Иркутском авиационном заводе на 2025 год.
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