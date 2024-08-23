https://ria.ru/20240823/ms-21-1968038192.html

Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа - РИА Новости, 23.08.2024

Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

Российский самолет МС-21 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, передает... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:34

2024-08-23T14:34

2024-08-23T16:39

безопасность

ростех

мс-21

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский самолет МС-21 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, передает пресс-служба "Ростеха". "Российский авиалайнер МС-21-300 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман. При этом самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону. Эта фигура применяется в боевой авиации. Угол тангажа в высшей точке горки составил 90 градусов", – сообщили в "Ростехе". "Такие возможности МС-21 обеспечиваются надежностью конструкции, совершенной аэродинамикой и самой современной системой управления. Безусловно, для повышения тяговооруженности самолет не имел на борту какого-либо груза и был заправлен топливом не полностью", - объяснили в госкорпорации.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Старт серийного производства лайнера запланирован на Иркутском авиационном заводе на 2025 год.

https://ria.ru/20240823/su-34-1967998332.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968067917.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ростех, мс-21