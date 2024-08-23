https://ria.ru/20240823/moskva-1967958346.html

Суд вынес приговоры участникам ОПГ, пересылавшим наркотики почтой

Суд вынес приговоры участникам ОПГ, пересылавшим наркотики почтой - РИА Новости, 23.08.2024

Суд вынес приговоры участникам ОПГ, пересылавшим наркотики почтой

Участники преступной группы, с помощью сотрудников "Почты России" пересылавшие клиентам из даркнета наркотики и психотропы, осуждены в Москве на сроки до 17... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:01

2024-08-23T10:01

2024-08-23T10:01

происшествия

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

почта россии

московский городской суд

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Участники преступной группы, с помощью сотрудников "Почты России" пересылавшие клиентам из даркнета наркотики и психотропы, осуждены в Москве на сроки до 17 лет, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. В ФСБ сообщили, что Московский городской суд признал виновными членов организованной группы в нескольких преступлениях, включая незаконный оборот платежных средств, производство и продажу наркотиков, а также несанкционированный доступ к компьютерной информации. "Приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строго режима, а также штрафам от 400 тысяч до 1 миллиона рублей члены организованной группы. Участница группы, сотрудница АО "Почта России", приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - говорится в сообщении. Сотрудники ФСБ России выяснили, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью через свои онлайн-магазины, используя скрытые интернет-платформы. Отмечается, что для осуществления своих преступных планов они привлекали работников почтовых отделений, которые за деньги делали поддельные банковские карты и регистрировали фальшивые электронные подписи. Эти документы использовались для отправки запрещенных веществ и расчетов с клиентами. Добавляется, что при обысках у участников ОПГ были найдены наркотики, поддельные карты и оборудование, которое использовалось для преступлений. Также была остановлена работа нескольких онлайн-магазинов.

https://ria.ru/20240426/darknet-1942521817.html

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россия

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), почта россии, московский городской суд