https://ria.ru/20240823/moskva-1967958346.html
Суд вынес приговоры участникам ОПГ, пересылавшим наркотики почтой
Суд вынес приговоры участникам ОПГ, пересылавшим наркотики почтой - РИА Новости, 23.08.2024
Суд вынес приговоры участникам ОПГ, пересылавшим наркотики почтой
Участники преступной группы, с помощью сотрудников "Почты России" пересылавшие клиентам из даркнета наркотики и психотропы, осуждены в Москве на сроки до 17... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:01
2024-08-23T10:01
2024-08-23T10:01
происшествия
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
почта россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Участники преступной группы, с помощью сотрудников "Почты России" пересылавшие клиентам из даркнета наркотики и психотропы, осуждены в Москве на сроки до 17 лет, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. В ФСБ сообщили, что Московский городской суд признал виновными членов организованной группы в нескольких преступлениях, включая незаконный оборот платежных средств, производство и продажу наркотиков, а также несанкционированный доступ к компьютерной информации. "Приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строго режима, а также штрафам от 400 тысяч до 1 миллиона рублей члены организованной группы. Участница группы, сотрудница АО "Почта России", приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - говорится в сообщении. Сотрудники ФСБ России выяснили, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью через свои онлайн-магазины, используя скрытые интернет-платформы. Отмечается, что для осуществления своих преступных планов они привлекали работников почтовых отделений, которые за деньги делали поддельные банковские карты и регистрировали фальшивые электронные подписи. Эти документы использовались для отправки запрещенных веществ и расчетов с клиентами. Добавляется, что при обысках у участников ОПГ были найдены наркотики, поддельные карты и оборудование, которое использовалось для преступлений. Также была остановлена работа нескольких онлайн-магазинов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), почта россии, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Почта России, Московский городской суд
Суд вынес приговоры участникам ОПГ, пересылавшим наркотики почтой
Участники ОПГ, пересылавшие наркотики почтой, получили сроки до 17 лет
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Участники преступной группы, с помощью сотрудников "Почты России" пересылавшие клиентам из даркнета наркотики и психотропы, осуждены в Москве на сроки до 17 лет, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
В ФСБ сообщили, что Московский городской суд
признал виновными членов организованной группы в нескольких преступлениях, включая незаконный оборот платежных средств, производство и продажу наркотиков, а также несанкционированный доступ к компьютерной информации.
"Приговорены к срокам от 12 до 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строго режима, а также штрафам от 400 тысяч до 1 миллиона рублей члены организованной группы. Участница группы, сотрудница АО "Почта России", приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ России выяснили, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью через свои онлайн-магазины, используя скрытые интернет-платформы. Отмечается, что для осуществления своих преступных планов они привлекали работников почтовых отделений, которые за деньги делали поддельные банковские карты и регистрировали фальшивые электронные подписи. Эти документы использовались для отправки запрещенных веществ и расчетов с клиентами.
Добавляется, что при обысках у участников ОПГ были найдены наркотики, поддельные карты и оборудование, которое использовалось для преступлений. Также была остановлена работа нескольких онлайн-магазинов.