https://ria.ru/20240823/mosgaz-1968084354.html
Более 60 тысяч обращений поступило на горячую линию Мосгаза
Более 60 тысяч обращений поступило на горячую линию Мосгаза - РИА Новости, 23.08.2024
Более 60 тысяч обращений поступило на горячую линию Мосгаза
Более 60 тыс обращений поступило на горячую линию Мосгаза за первое полугодие 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:26
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 60 тыс обращений поступило на горячую линию Мосгаза за первое полугодие 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 60 тысяч обращений поступило на горячую линию столичных газовиков за первое полугодие 2024 года", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на горячей линии АО "Мосгаз" можно задать вопросы о газовом хозяйстве столицы и оставить отзыв о работе сотрудников. Чаще всего горожане обращаются за услугами в службу сервиса, интересуются технологическим присоединением, графиком обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, консультируются по вопросам капитального ремонта в многоквартирных домах. "Горячая линия работает с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 15.45. По вопросам сервисных услуг звонки принимают ежедневно с 08.00 до 20.00. Напоминаем: если вы почувствовали запах газа в помещении или на улице – немедленно обратитесь в аварийную службу АО "Мосгаз" по телефонам: 104 или 112, добавочный 4. Эти номера работают круглосуточно", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Более 60 тыс обращений поступило на горячую линию Мосгаза за первое полугодие 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 60 тысяч обращений поступило на горячую линию столичных газовиков за первое полугодие 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на горячей линии АО "Мосгаз" можно задать вопросы о газовом хозяйстве столицы и оставить отзыв о работе сотрудников. Чаще всего горожане обращаются за услугами в службу сервиса, интересуются технологическим присоединением, графиком обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, консультируются по вопросам капитального ремонта в многоквартирных домах.
"Горячая линия работает с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 15.45. По вопросам сервисных услуг звонки принимают ежедневно с 08.00 до 20.00. Напоминаем: если вы почувствовали запах газа в помещении или на улице – немедленно обратитесь в аварийную службу АО "Мосгаз
" по телефонам: 104 или 112, добавочный 4. Эти номера работают круглосуточно", - подчеркивается в сообщении.