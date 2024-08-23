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Стало известно, сколько россияне потратили на мороженое летом - РИА Новости, 23.08.2024
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04:42 23.08.2024 (обновлено: 11:20 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/morozhenoe-1967930339.html
Стало известно, сколько россияне потратили на мороженое летом
Стало известно, сколько россияне потратили на мороженое летом - РИА Новости, 23.08.2024
Стало известно, сколько россияне потратили на мороженое летом
Россияне за июнь и июль потратили на мороженое в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - более 82 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T04:42
2024-08-23T11:20
экономика
роскачество
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россияне за июнь и июль потратили на мороженое в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - более 82 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак")."За два месяца лета - июнь и июль - россияне потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда данный показатель был на уровне 54,5 миллиона. В натуральном выражении продажи мороженого выросли за год на 34%", - говорится в сообщении. Отмечается, что средневзвешенная цена за один килограмм мороженого летом 2024 года составила 751 рубль. По сравнению с апрелем-маем стоимость выросла на 3,5%. К аналогичному периоду прошлого года средневзвешенная цена увеличилась на 14%: в июне-июле 2023 года она составляла 659 рублей. Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что особую популярность стали набирать интернет-магазины. Так, онлайн-продажи мороженого в июне-июле этого года выросли на 46% в годовом выражении. Продажи в розничных точках увеличились на 32%, а через вендинговые аппараты - на 21%.
https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html
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экономика, роскачество, россия
Экономика, Роскачество, Россия
Стало известно, сколько россияне потратили на мороженое летом

ЦРПТ: россияне за июнь и июль потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМороженное
Мороженное - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россияне за июнь и июль потратили на мороженое в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - более 82 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").
"За два месяца лета - июнь и июль - россияне потратили на мороженое 82,4 миллиона рублей. Это на 51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда данный показатель был на уровне 54,5 миллиона. В натуральном выражении продажи мороженого выросли за год на 34%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что средневзвешенная цена за один килограмм мороженого летом 2024 года составила 751 рубль. По сравнению с апрелем-маем стоимость выросла на 3,5%. К аналогичному периоду прошлого года средневзвешенная цена увеличилась на 14%: в июне-июле 2023 года она составляла 659 рублей.
Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что особую популярность стали набирать интернет-магазины. Так, онлайн-продажи мороженого в июне-июле этого года выросли на 46% в годовом выражении. Продажи в розничных точках увеличились на 32%, а через вендинговые аппараты - на 21%.
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