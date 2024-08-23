В Молдавии задержали двух граждан, распространявших наркотики с Украины
В Молдавии задержали двух граждан, которые получали наркотики с Украины
© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Молдавские правоохранители задержали двух граждан, которые получали наркотики с Украины, а затем занимались их распространением на территории Молдавии, сообщила в пятницу пресс-служба на сайте прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
"Прокуроры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Пограничной полиции сообщают об изъятии наркотиков альфа-ПВП на сумму около 3 300 000 леев (около 190 тысяч долларов - ред.) в ходе совместной операции с украинскими властями", - говорится в сообщении.
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Как рассказали в ведомстве, операция началась в марте 2024 года, когда украинские власти задержали члена трансграничной ОПГ, специализирующейся на производстве наркотиков и их маскировке в насосных двигателях. Его задержание произошло, когда он пытался покинуть Украину с примерно 4,5 кг наркотиков и въехать в Молдавию через пограничный переход Тудора на востоке республики.
Как указали в прокуратуре, украинские правоохранители изъяли наркотики, но позволили провезти двигатели, о чем уведомили Молдавию через Европол.
По данным ведомства, это позволило выявить молдавского члена преступной группировки, который встречал насосы в Кишиневе. При себе у него были аналогичные наркотические средства, расфасованные для распространения. Он был задержан и помещен под предварительный арест.
"В среду, 21 августа, был задержан и организатор контрабанды наркотиков и интернет-маркетинга. Ему 28 лет, он был задержан на трассе Чимишлия-Кишинев после возвращения из Комрата, где он размещал дозы наркотиков в тайниках для клиентов. Там правоохранители обнаружили более 20 пакетиков с наркотиками, которые он спрятал для собиравшихся их забрать клиентов, а в машине задержанного - еще 800 грамм того же препарата", - говорится в сообщении.
Прокуроры будут добиваться ареста задержанного на 30 дней, чтобы он не мог помешать ходу расследования, которое продолжается.