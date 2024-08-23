https://ria.ru/20240823/mod-1968052628.html

Индия готова внести вклад для завершения конфликта на Украине, заявил Моди

Индия готова внести вклад для завершения конфликта на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 23.08.2024

Индия готова внести вклад для завершения конфликта на Украине, заявил Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в пятницу с визитом в Киеве, заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:00

2024-08-23T15:00

2024-08-23T15:00

в мире

индия

украина

киев

нарендра моди

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958251620_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_4a61f10a202edf1ae5cef5227bbb3014.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в пятницу с визитом в Киеве, заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. "Я заверяю вас, что Индия готова вносить продуманный вклад в направлении мирных усилий... лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира", - приводит слова Моди агентство Рейтер. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу прибыл на Украину. Он планирует пробыть там один день.

https://ria.ru/20240820/modi-1967351214.html

индия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, украина, киев, нарендра моди