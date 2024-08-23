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Индия готова внести вклад для завершения конфликта на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 23.08.2024
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15:00 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/mod-1968052628.html
Индия готова внести вклад для завершения конфликта на Украине, заявил Моди
Индия готова внести вклад для завершения конфликта на Украине, заявил Моди - РИА Новости, 23.08.2024
Индия готова внести вклад для завершения конфликта на Украине, заявил Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в пятницу с визитом в Киеве, заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:00
2024-08-23T15:00
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в пятницу с визитом в Киеве, заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине. "Я заверяю вас, что Индия готова вносить продуманный вклад в направлении мирных усилий... лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира", - приводит слова Моди агентство Рейтер. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу прибыл на Украину. Он планирует пробыть там один день.
https://ria.ru/20240820/modi-1967351214.html
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В мире, Индия, Украина, Киев, Нарендра Моди
Индия готова внести вклад для завершения конфликта на Украине, заявил Моди

Моди: Индия готова играть любую роль для завершения конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся в пятницу с визитом в Киеве, заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине.
«
"Я заверяю вас, что Индия готова вносить продуманный вклад в направлении мирных усилий... лично готов играть любую роль в качестве друга, чтобы помочь достичь мира", - приводит слова Моди агентство Рейтер.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу прибыл на Украину. Он планирует пробыть там один день.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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В миреИндияУкраинаКиевНарендра Моди
 
 
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