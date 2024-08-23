https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html

"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области

"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области

Киев отправил примерно треть своих вооруженных сил в Курскую область, из-за чего обрек себя на поражение на восточном фронте, заявил американский политолог Джон РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:54

2024-08-23T15:54

2024-08-23T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

киев

россия

джон миршаймер

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев отправил примерно треть своих вооруженных сил в Курскую область, из-за чего обрек себя на поражение на восточном фронте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Украинцы столкнулись с плохой ситуацией на поле боя и продолжают ее ухудшать <…> Восточный фронт рухнет, если около трети украинской армии отправлены в Курскую область. Они и так удерживали его с трудом, а теперь часть их армии развернута очень далеко. Восточный фронт для них обречен", — выразил мнение политолог.Как считает эксперт, само наступление ВСУ в Курской области также провалится."Украинцы наступают без какого-либо превосходства в воздухе или противовоздушной обороны, и они находятся на открытом пространстве. Так что русские просто порвут их в клочья. Они уже нанесли огромный ущерб украинской технике и войскам. У ВСУ изначально не было большого резерва бронетехники, и они, безусловно, отчаянно нуждаются в людях, так что я не понимаю, как их план может сработать", — резюмировал он.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240823/smirnov-1968056743.html

https://ria.ru/20240823/minoborony-1968033505.html

курская область

киев

россия

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в мире, курская область, киев, россия, джон миршаймер, валерий герасимов, вооруженные силы украины