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"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/mirshaymer-1968072166.html
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области
Киев отправил примерно треть своих вооруженных сил в Курскую область, из-за чего обрек себя на поражение на восточном фронте, заявил американский политолог Джон РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:54
2024-08-23T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
россия
джон миршаймер
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев отправил примерно треть своих вооруженных сил в Курскую область, из-за чего обрек себя на поражение на восточном фронте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Украинцы столкнулись с плохой ситуацией на поле боя и продолжают ее ухудшать &lt;…&gt; Восточный фронт рухнет, если около трети украинской армии отправлены в Курскую область. Они и так удерживали его с трудом, а теперь часть их армии развернута очень далеко. Восточный фронт для них обречен", — выразил мнение политолог.Как считает эксперт, само наступление ВСУ в Курской области также провалится."Украинцы наступают без какого-либо превосходства в воздухе или противовоздушной обороны, и они находятся на открытом пространстве. Так что русские просто порвут их в клочья. Они уже нанесли огромный ущерб украинской технике и войскам. У ВСУ изначально не было большого резерва бронетехники, и они, безусловно, отчаянно нуждаются в людях, так что я не понимаю, как их план может сработать", — резюмировал он.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240823/smirnov-1968056743.html
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в мире, курская область, киев, россия, джон миршаймер, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Россия, Джон Миршаймер, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области

Миршаймер: атака на Курскую область обрекла ВСУ на поражение на восточном фронте

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев отправил примерно треть своих вооруженных сил в Курскую область, из-за чего обрек себя на поражение на восточном фронте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Украинцы столкнулись с плохой ситуацией на поле боя и продолжают ее ухудшать <…> Восточный фронт рухнет, если около трети украинской армии отправлены в Курскую область. Они и так удерживали его с трудом, а теперь часть их армии развернута очень далеко. Восточный фронт для них обречен", — выразил мнение политолог.
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Вчера, 15:12
Как считает эксперт, само наступление ВСУ в Курской области также провалится.
"Украинцы наступают без какого-либо превосходства в воздухе или противовоздушной обороны, и они находятся на открытом пространстве. Так что русские просто порвут их в клочья. Они уже нанесли огромный ущерб украинской технике и войскам. У ВСУ изначально не было большого резерва бронетехники, и они, безусловно, отчаянно нуждаются в людях, так что я не понимаю, как их план может сработать", — резюмировал он.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКиевРоссияДжон МиршаймерВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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