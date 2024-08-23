"Они обречены". В США сделали громкое заявление о Курской области
Миршаймер: атака на Курскую область обрекла ВСУ на поражение на восточном фронте
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев отправил примерно треть своих вооруженных сил в Курскую область, из-за чего обрек себя на поражение на восточном фронте, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
"Украинцы столкнулись с плохой ситуацией на поле боя и продолжают ее ухудшать <…> Восточный фронт рухнет, если около трети украинской армии отправлены в Курскую область. Они и так удерживали его с трудом, а теперь часть их армии развернута очень далеко. Восточный фронт для них обречен", — выразил мнение политолог.
Как считает эксперт, само наступление ВСУ в Курской области также провалится.
"Украинцы наступают без какого-либо превосходства в воздухе или противовоздушной обороны, и они находятся на открытом пространстве. Так что русские просто порвут их в клочья. Они уже нанесли огромный ущерб украинской технике и войскам. У ВСУ изначально не было большого резерва бронетехники, и они, безусловно, отчаянно нуждаются в людях, так что я не понимаю, как их план может сработать", — резюмировал он.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.