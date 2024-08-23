https://ria.ru/20240823/mirgorod-1967994321.html
Серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам
Серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам - РИА Новости, 23.08.2024
Серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам
Московского серийного убийцу Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T12:08
2024-08-23T12:08
2024-08-23T12:12
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московского серийного убийцу Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России."Расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием) - пять эпизодов", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по делу проведены экспертизы, по результатам которых установлена причастность Миргорода к преступлениям. Отмечается, что с фигурантом проведены следственные действия, на допросе он признал вину.Правоохранители продолжают работу по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода.В 2012 Миргород был осужден к пожизненному заключению. Убийца в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области Миргород убил 15 женщин и подростка, причем некоторых до расправы изнасиловал. Всех жертв маньяк задушил.
https://ria.ru/20240731/moskva-1963149043.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва
Серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам
Серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московского серийного убийцу Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием) - пять эпизодов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по делу проведены экспертизы, по результатам которых установлена причастность Миргорода к преступлениям. Отмечается, что с фигурантом проведены следственные действия, на допросе он признал вину.
Правоохранители продолжают работу по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода.
В 2012 Миргород был осужден к пожизненному заключению. Убийца в 2002-2004 годах на территории Москвы
и Московской области
Миргород убил 15 женщин и подростка, причем некоторых до расправы изнасиловал. Всех жертв маньяк задушил.