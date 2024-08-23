https://ria.ru/20240823/mirgorod-1967994321.html

Серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам

Серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам - РИА Новости, 23.08.2024

Серийного убийцу Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам

Московского серийного убийцу Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:08

2024-08-23T12:08

2024-08-23T12:12

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799878_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_ae77b3b41d3f8e7561630bab80d40a28.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московского серийного убийцу Владимира Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам, он признал вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России."Расследуется уголовное дело в отношении Владимира Миргорода. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, сопряженное с изнасилованием) - пять эпизодов", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что по делу проведены экспертизы, по результатам которых установлена причастность Миргорода к преступлениям. Отмечается, что с фигурантом проведены следственные действия, на допросе он признал вину.Правоохранители продолжают работу по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности Миргорода.В 2012 Миргород был осужден к пожизненному заключению. Убийца в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области Миргород убил 15 женщин и подростка, причем некоторых до расправы изнасиловал. Всех жертв маньяк задушил.

https://ria.ru/20240731/moskva-1963149043.html

https://ria.ru/20240821/prigovor-1967456372.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва