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НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства - РИА Новости, 23.08.2024
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11:59 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/minzdrav-1967991429.html
НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства
НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства - РИА Новости, 23.08.2024
НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства
Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России получил сертификат на производство собственных лекарств первым в стране, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:59
2024-08-23T11:59
общество
россия
андрей каприн
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России получил сертификат на производство собственных лекарств первым в стране, сообщает Telegram-канал Минздрава. "НМИЦ радиологии Минздрава России первым в стране получил сертификат на собственное производство лекарств. Сертификат выдан Минпромторгом России и обозначает соответствие учреждения требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, сертификат разрешает производить биомедицинские клеточные продукты и высокотехнологичные лекарственные препараты. Это позволит решать острые проблемы импортозамещения лекарств, откроет перспективы развития персонализированной медицины в стране. "Это действительно большое завоевание НМИЦ радиологии Минздрава России, которое открывает возможности для изготовления суперпрецизионных препаратов, и, конечно, проведения перспективных научных исследований", - приводятся в сообщении слова главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна.
https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html
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общество, россия, андрей каприн, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Общество, Россия, Андрей Каприн, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства

НМИЦ радиологии Минздрава получил сертификат на производство своих лекарств

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Производство лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России получил сертификат на производство собственных лекарств первым в стране, сообщает Telegram-канал Минздрава.
"НМИЦ радиологии Минздрава России первым в стране получил сертификат на собственное производство лекарств. Сертификат выдан Минпромторгом России и обозначает соответствие учреждения требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
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По данным Telegram-канала, сертификат разрешает производить биомедицинские клеточные продукты и высокотехнологичные лекарственные препараты. Это позволит решать острые проблемы импортозамещения лекарств, откроет перспективы развития персонализированной медицины в стране.
"Это действительно большое завоевание НМИЦ радиологии Минздрава России, которое открывает возможности для изготовления суперпрецизионных препаратов, и, конечно, проведения перспективных научных исследований", - приводятся в сообщении слова главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна.
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ОбществоРоссияАндрей КапринМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союз
 
 
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