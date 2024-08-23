https://ria.ru/20240823/minzdrav-1967991429.html

НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства

НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства - РИА Новости, 23.08.2024

НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства

Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России получил сертификат на производство собственных лекарств первым в стране, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:59

2024-08-23T11:59

2024-08-23T11:59

общество

россия

андрей каприн

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России получил сертификат на производство собственных лекарств первым в стране, сообщает Telegram-канал Минздрава. "НМИЦ радиологии Минздрава России первым в стране получил сертификат на собственное производство лекарств. Сертификат выдан Минпромторгом России и обозначает соответствие учреждения требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, сертификат разрешает производить биомедицинские клеточные продукты и высокотехнологичные лекарственные препараты. Это позволит решать острые проблемы импортозамещения лекарств, откроет перспективы развития персонализированной медицины в стране. "Это действительно большое завоевание НМИЦ радиологии Минздрава России, которое открывает возможности для изготовления суперпрецизионных препаратов, и, конечно, проведения перспективных научных исследований", - приводятся в сообщении слова главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна.

https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html

https://ria.ru/20240814/nauka-1965733827.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, андрей каприн, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз