https://ria.ru/20240823/minzdrav-1967991429.html
НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства
НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства - РИА Новости, 23.08.2024
НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства
Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России получил сертификат на производство собственных лекарств первым в стране, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:59
2024-08-23T11:59
2024-08-23T11:59
общество
россия
андрей каприн
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955058_0:168:3138:1933_1920x0_80_0_0_30adf34e6e52b680166e433ac659bbd4.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России получил сертификат на производство собственных лекарств первым в стране, сообщает Telegram-канал Минздрава. "НМИЦ радиологии Минздрава России первым в стране получил сертификат на собственное производство лекарств. Сертификат выдан Минпромторгом России и обозначает соответствие учреждения требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении. По данным Telegram-канала, сертификат разрешает производить биомедицинские клеточные продукты и высокотехнологичные лекарственные препараты. Это позволит решать острые проблемы импортозамещения лекарств, откроет перспективы развития персонализированной медицины в стране. "Это действительно большое завоевание НМИЦ радиологии Минздрава России, которое открывает возможности для изготовления суперпрецизионных препаратов, и, конечно, проведения перспективных научных исследований", - приводятся в сообщении слова главного внештатного онколога Минздрава России Андрея Каприна.
https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html
https://ria.ru/20240814/nauka-1965733827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей каприн, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Общество, Россия, Андрей Каприн, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
НМИЦ радиологии Минздрава разрешили производить собственные лекарства
НМИЦ радиологии Минздрава получил сертификат на производство своих лекарств