https://ria.ru/20240823/migranty-1968179196.html
В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью
В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью - РИА Новости, 23.08.2024
В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью
На следующей неделе в Госдуму внесут инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью, сообщила зампред комитета ГД по госстроительству и... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:40
2024-08-23T23:40
2024-08-23T23:40
общество
россия
сардана авксентьева
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. На следующей неделе в Госдуму внесут инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью, сообщила зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди"). "Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ. Такую инициативу внесем на следующей неделе", - сообщила Авксентьева в Telegram-канале. По ее словам, сейчас установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ. Парламентарий отметила, что бороться с проявлениями исламского радикализма без того, чтобы навести порядок в миграционной политике, невозможно. "Надо пересмотреть законодательство - а именно Жилищный кодекс - относительно создания так называемых "молельных домов". Суть проста - сегодня организовать религиозную ячейку (названия могут быть разными - молельный дом, религиозный центр) можно фактически без согласований, в любом месте вплоть до квартиры. Эту тему уже поднимал в начале года СПЧ - но дело не сдвинулось", - добавила Авксентьева. Она отметила, что на эту тему будет подготовлен депутатский запрос.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958410145.html
https://ria.ru/20240427/vydvorenie-1942854138.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, сардана авксентьева, госдума рф
Общество, Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ
В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью
В Госдуму внесут инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
На следующей неделе в Госдуму внесут инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью, сообщила
зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева ("Новые люди").
«
"Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ. Такую инициативу внесем на следующей неделе", - сообщила Авксентьева в Telegram-канале.
По ее словам, сейчас установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ.
Парламентарий отметила, что бороться с проявлениями исламского радикализма без того, чтобы навести порядок в миграционной политике, невозможно.
"Надо пересмотреть законодательство - а именно Жилищный кодекс - относительно создания так называемых "молельных домов". Суть проста - сегодня организовать религиозную ячейку (названия могут быть разными - молельный дом, религиозный центр) можно фактически без согласований, в любом месте вплоть до квартиры. Эту тему уже поднимал в начале года СПЧ - но дело не сдвинулось", - добавила Авксентьева.
Она отметила, что на эту тему будет подготовлен депутатский запрос.