https://ria.ru/20240823/migranty-1968125616.html

Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей

Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей - РИА Новости, 23.08.2024

Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей

Пятерых избитых мигрантов обнаружили на границе с Польшей белорусские пограничники, сообщила в пятницу пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:02

2024-08-23T18:02

2024-08-23T18:08

в мире

польша

белоруссия

литва

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968126480_0:0:1340:753_1920x0_80_0_0_de9a42c47f34fbcf2ccce1ea1cb300d7.jpg

МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Пятерых избитых мигрантов обнаружили на границе с Польшей белорусские пограничники, сообщила в пятницу пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "Очередными жертвами польских силовиков стали пятеро беженцев, среди которых была женщина. Избитых и нуждающихся в помощи людей обнаружили белорусские пограничники в Берестовицком районе на границе с Польшей 23 августа", - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале. Согласно сообщению ведомства, иностранцы рассказали, что были задержаны на сопредельной территории и жестоко избиты. "Перед тем как вытолкнуть на белорусскую сторону, польские военные били их прикладами оружия и дубинками, наносили удары по голове и конечностям, запугивали служебными собаками. Женщина, которая была в группе, еще на польской стороне почувствовала себя плохо и просила о помощи. Со слов беженки, она беременна", - говорится в сообщении. Отмечается, что белорусские пограничники оперативно вызвали бригаду медиков. Предварительно, у иностранцев диагностированы перелом ноги, сильные ушибы верхних и нижних конечностей, многочисленные гематомы, признаки пневмонии, общее переохлаждение и изнеможение. "Трое мужчин и женщина госпитализированы в Берестовицкую районную больницу", - проинформировали в пресс-службе. По ее данным, на месте работала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. "С начала года действия польских военных на границе с Беларусью привели к гибели четырех беженцев", - говорится в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967932006.html

https://ria.ru/20240823/voennye-1968074034.html

https://ria.ru/20240821/armenija-1967549724.html

польша

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, белоруссия, литва, евросоюз