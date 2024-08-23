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Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей - РИА Новости, 23.08.2024
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18:02 23.08.2024 (обновлено: 18:08 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/migranty-1968125616.html
Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей
Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей - РИА Новости, 23.08.2024
Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей
Пятерых избитых мигрантов обнаружили на границе с Польшей белорусские пограничники, сообщила в пятницу пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:02
2024-08-23T18:08
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МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Пятерых избитых мигрантов обнаружили на границе с Польшей белорусские пограничники, сообщила в пятницу пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "Очередными жертвами польских силовиков стали пятеро беженцев, среди которых была женщина. Избитых и нуждающихся в помощи людей обнаружили белорусские пограничники в Берестовицком районе на границе с Польшей 23 августа", - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале. Согласно сообщению ведомства, иностранцы рассказали, что были задержаны на сопредельной территории и жестоко избиты. "Перед тем как вытолкнуть на белорусскую сторону, польские военные били их прикладами оружия и дубинками, наносили удары по голове и конечностям, запугивали служебными собаками. Женщина, которая была в группе, еще на польской стороне почувствовала себя плохо и просила о помощи. Со слов беженки, она беременна", - говорится в сообщении. Отмечается, что белорусские пограничники оперативно вызвали бригаду медиков. Предварительно, у иностранцев диагностированы перелом ноги, сильные ушибы верхних и нижних конечностей, многочисленные гематомы, признаки пневмонии, общее переохлаждение и изнеможение. "Трое мужчин и женщина госпитализированы в Берестовицкую районную больницу", - проинформировали в пресс-службе. По ее данным, на месте работала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. "С начала года действия польских военных на границе с Беларусью привели к гибели четырех беженцев", - говорится в сообщении. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967932006.html
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в мире, польша, белоруссия, литва, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Литва, Евросоюз
Белорусские пограничники нашли избитых мигрантов на границе с Польшей

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей пять избитых мигрантов

© Фото : Пограничный комитет Беларуси/TelegramОказание медицинской помощи избитым беженцам на белорусско-польской границе. 23 августа 2024
Оказание медицинской помощи избитым беженцам на белорусско-польской границе. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Оказание медицинской помощи избитым беженцам на белорусско-польской границе. 23 августа 2024
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МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Пятерых избитых мигрантов обнаружили на границе с Польшей белорусские пограничники, сообщила в пятницу пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.
«
"Очередными жертвами польских силовиков стали пятеро беженцев, среди которых была женщина. Избитых и нуждающихся в помощи людей обнаружили белорусские пограничники в Берестовицком районе на границе с Польшей 23 августа", - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.
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Согласно сообщению ведомства, иностранцы рассказали, что были задержаны на сопредельной территории и жестоко избиты.
«
"Перед тем как вытолкнуть на белорусскую сторону, польские военные били их прикладами оружия и дубинками, наносили удары по голове и конечностям, запугивали служебными собаками. Женщина, которая была в группе, еще на польской стороне почувствовала себя плохо и просила о помощи. Со слов беженки, она беременна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусские пограничники оперативно вызвали бригаду медиков. Предварительно, у иностранцев диагностированы перелом ноги, сильные ушибы верхних и нижних конечностей, многочисленные гематомы, признаки пневмонии, общее переохлаждение и изнеможение.
«
"Трое мужчин и женщина госпитализированы в Берестовицкую районную больницу", - проинформировали в пресс-службе.
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По ее данным, на месте работала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего.
«
"С начала года действия польских военных на границе с Беларусью привели к гибели четырех беженцев", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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