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В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных - РИА Новости, 23.08.2024
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13:15 23.08.2024 (обновлено: 13:16 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/mid-1968013587.html
В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных
В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных - РИА Новости, 23.08.2024
В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных
Миграционная тема является одной из приоритетных из-за вопросов внутренней безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:15
2024-08-23T13:16
россия
мария захарова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Миграционная тема является одной из приоритетных из-за вопросов внутренней безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По поводу миграции - у нас действительно эта тема обозначена в качестве приоритетных в связи с опять же с вопросами безопасности, внутренней безопасности, безопасности международной и региональной", - сказала она на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных

Захарова назвала миграцию приоритетной из-за вопросов внутренней безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Миграционная тема является одной из приоритетных из-за вопросов внутренней безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"По поводу миграции - у нас действительно эта тема обозначена в качестве приоритетных в связи с опять же с вопросами безопасности, внутренней безопасности, безопасности международной и региональной", - сказала она на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Сотрудница МВД - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
МВД заявило об утроении числа уведомлений работодателей по вопросу миграции
3 июля, 22:07
 
РоссияМария Захарова
 
 
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