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В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных
В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных - РИА Новости, 23.08.2024
В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных
Миграционная тема является одной из приоритетных из-за вопросов внутренней безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:15
2024-08-23T13:15
2024-08-23T13:16
россия
мария захарова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Миграционная тема является одной из приоритетных из-за вопросов внутренней безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По поводу миграции - у нас действительно эта тема обозначена в качестве приоритетных в связи с опять же с вопросами безопасности, внутренней безопасности, безопасности международной и региональной", - сказала она на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
https://ria.ru/20240703/migratsiya-1957229672.html
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россия, мария захарова
В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных
Захарова назвала миграцию приоритетной из-за вопросов внутренней безопасности