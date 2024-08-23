https://ria.ru/20240823/mid-1968013587.html

В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных

В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных - РИА Новости, 23.08.2024

В МИД назвали миграционную тему одной из приоритетных

Миграционная тема является одной из приоритетных из-за вопросов внутренней безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:15

2024-08-23T13:15

2024-08-23T13:16

россия

мария захарова

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Миграционная тема является одной из приоритетных из-за вопросов внутренней безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По поводу миграции - у нас действительно эта тема обозначена в качестве приоритетных в связи с опять же с вопросами безопасности, внутренней безопасности, безопасности международной и региональной", - сказала она на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

https://ria.ru/20240703/migratsiya-1957229672.html

россия

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россия, мария захарова