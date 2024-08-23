https://ria.ru/20240823/men-1968074215.html

Большая панда Мэн Мэн родила двойню

Большая панда Мэн Мэн родила двойню - РИА Новости, 23.08.2024

Большая панда Мэн Мэн родила двойню

Большая панда Мэн Мэн, проживающая в Берлинском зоопарке, родила двойню детенышей, они являются уже ее вторым потомством, сообщает пресс-служба зоопарка в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:58

2024-08-23T15:58

2024-08-23T16:05

животные

дикие животные

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большая панда Мэн Мэн, проживающая в Берлинском зоопарке, родила двойню детенышей, они являются уже ее вторым потомством, сообщает пресс-служба зоопарка в пресс-релизе. "Двойня родилась в (Берлинском зоопарке)... 22 августа в 13.03 и 14.19... Появилось на свет долгожданное второе потомство самки панды Мэн Мэн", — говорится в сообщении пресс-службы. Как следует из пресс-релиза Берлинского зоопарка, оба детеныша чувствуют себя хорошо, их пол еще не определен. Директор зоопарка Андреас Книрием заявил, что каждый отдельный детеныш вносит важный вклад в сохранение исчезающего вида больших панд, поскольку в естественной среде их обитает менее 2 тысяч взрослых особей. Как сообщает зоопарк, поскольку большие панды обычно воспитывают только одного детеныша, когда у них рождается двойня, Берлинский зоопарк будет активно поддерживать уход за ними в тесном сотрудничестве с экспертами. Как пишет зоопарк, каждые два-три часа детенышей будут приносить к матери попить, а в остальное время команда зоопарка будет заботиться о них в "уютном, теплом инкубаторе". По данным пресс-службы зоопарка, большая панда живет в Берлинском зоопарке с лета 2017 года, первый раз самка панды Мэн Мэн родила двойню детенышей в августе 2019 года. Зоопарк пишет, что в марте текущего года, после интенсивного наблюдения и тщательной подготовки международной командой экспертов, Мэн Мэн подверглась искусственному оплодотворению.

https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

животные, дикие животные