Рейтинг@Mail.ru
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/melnik-1968141285.html
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии - РИА Новости, 23.08.2024
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии
Решение ограничить финансирование Украины со стороны ФРГ повлечет за собой разрушительные последствия для Киева, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T19:01
2024-08-23T19:01
в мире
германия
украина
киев
андрей мельник
олаф шольц
степан бандера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd6121f1f3f37c4518339e0e20276d37.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Решение ограничить финансирование Украины со стороны ФРГ повлечет за собой разрушительные последствия для Киева, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, занимавший ранее пост посла Украины в Германии."Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева", — написал Мельник в соцсети X.Мельник ранее занимал пост посла Украины в Берлине. Стал известен из-за своих недипломатичных высказываний и требований поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. Также Мельник нецензурно высказался в адрес Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку согласно текущему бюджетному планированию правительства Германии, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера Германии Олафа Шольца.Также сообщалось, что Украина может не получить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за вызвавшего внутри правящей коалиции споры решения Берлина ограничить финансовую поддержку Киева,
https://ria.ru/20240823/borrel-1968045761.html
https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_95:0:1514:1064_1920x0_80_0_0_f5805efbbb142db97051ee0e998a88fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, киев, андрей мельник, олаф шольц, степан бандера
В мире, Германия, Украина, Киев, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Степан Бандера
"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии

Мельник: сокращение поддержки Украины со стороны ФРГ разрушительно для Киева

© Фото : MFA of UkraineБывший посол Украины в Германии Андрей Мельник
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : MFA of Ukraine
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Решение ограничить финансирование Украины со стороны ФРГ повлечет за собой разрушительные последствия для Киева, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, занимавший ранее пост посла Украины в Германии.
"Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева", — написал Мельник в соцсети X.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Боррель обеспокоен сокращением помощи Украине со стороны Германии
Вчера, 14:43
Мельник ранее занимал пост посла Украины в Берлине. Стал известен из-за своих недипломатичных высказываний и требований поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. Также Мельник нецензурно высказался в адрес Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку согласно текущему бюджетному планированию правительства Германии, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера Германии Олафа Шольца.
Также сообщалось, что Украина может не получить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за вызвавшего внутри правящей коалиции споры решения Берлина ограничить финансовую поддержку Киева,
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ раскрыли, кто в Германии нанес тяжелый удар по Украине
Вчера, 10:48
 
В миреГерманияУкраинаКиевАндрей МельникОлаф ШольцСтепан Бандера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала