https://ria.ru/20240823/melnik-1968141285.html

"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии

"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии - РИА Новости, 23.08.2024

"Это армагеддон". Украинский дипломат забил тревогу из-за решения Германии

Решение ограничить финансирование Украины со стороны ФРГ повлечет за собой разрушительные последствия для Киева, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T19:01

2024-08-23T19:01

2024-08-23T19:01

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Решение ограничить финансирование Украины со стороны ФРГ повлечет за собой разрушительные последствия для Киева, заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, занимавший ранее пост посла Украины в Германии."Решение федерального правительства прекратить финансирование поставок оружия Украине из бюджета и заменить его сомнительными кредитами из замороженных российских активов — это армагеддон с разрушительными последствиями для Киева", — написал Мельник в соцсети X.Мельник ранее занимал пост посла Украины в Берлине. Стал известен из-за своих недипломатичных высказываний и требований поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. Также Мельник нецензурно высказался в адрес Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку согласно текущему бюджетному планированию правительства Германии, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера Германии Олафа Шольца.Также сообщалось, что Украина может не получить 3,87 миллиарда евро военной помощи от Германии из-за вызвавшего внутри правящей коалиции споры решения Берлина ограничить финансовую поддержку Киева,

https://ria.ru/20240823/borrel-1968045761.html

https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html

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украина

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в мире, германия, украина, киев, андрей мельник, олаф шольц, степан бандера